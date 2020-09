La cara "B" dels ERTO: estan consumint els dies d'atur dels seus beneficiaris

Nou embolic amb els ERTO. El Ministeri de Treball, pilotat per Yolanda Díaz, ha plantejat en els últims dies que l'ajuda ha de començar a consumir temps d'atur. No obstant això, les declaracions de Díaz no tenien res a veure amb una proposta: els ERTO ja estan consumint els dies d'aturada, i de fet el SEPE ja fa mesos restant dies d'atur als que reben la prestació.





Encara que sembli surrealista, Govern central i agents socials estan discutint aquests dies la mesura, que no agrada gens als sindicats. Però, pel que sembla, són tot paraules perquè, segons ha pogut comprovar Confidencial Digital a través de diversos despatxos laborals, molts treballadors que han sortit de l'ERTO ja han vist com aquest havia consumit els seus dies d'atur, tot i que el Govern central va garantir que no seria així.





Fonts del Ministeri de Treball asseguren que són coneixedors d'aquesta situació, i expliquen que aquests dies descomptats seran retornats als treballadors en cas que es produeixi un acomiadament. És a dir, que seran retornats en un futur però de moment, estan descomptats.