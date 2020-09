UGT reclama un permís retribuït temporal perquè el Pla 'MeCuida' sigui eficaç

UGT considera que la pròrroga de el Pla 'MeCuida', la vigència conclou el proper dimarts, 22 de setembre, s'ha de fer millorant el pla i corregint els seus buits de protecció per donar una resposta adequada a l'actual situació de la pandèmia, i exigeix un permís retribuït temporal.









En una nota, el sindicat explica que el Pla 'MeCuida' inclou una sèrie de mesures de conciliació aprovades a l'inici de la declaració de l'Estat d'alarma, per evitar la transmissió comunitària de la Covid-19 a les circumstàncies extraordinàries com són el tancament de col·legis o centres de gent gran.





Aquest pla recull drets per a les persones treballadores per exercir els deures de cura com l'adaptació de jornada i la reducció de jornada especial fins al 100% de la jornada amb reducció de salari.





Per a UGT, el Pla 'MeCuida' ha estat "insuficient", tot i aquestes mesures han permès absentar-se de la feina a les persones treballadores per encarregar-se de la cura de menors, persones amb discapacitat i de familiars fins al segon grau, que per raons de edat, accident o malaltia requereixen una cura personal i directe.





Segons la seva opinió, aquest mecanisme "ha comportat perjudicis importants per a les persones treballadores que l'han gaudit, de forma majoritària han estat les dones treballadores que van sol·licitar la reducció especial de jornada, durant gairebé 6 mesos amb la pèrdua dels seus salaris".





D'altra banda, assenyala que tampoc ha estat una opció factible, per a aquelles famílies vulnerables i especialment per a les famílies monoparentals, que, majoritàriament, el 82%, estan encapçalades per dones, no podent permetre la falta d'ingressos.





Les altres opcions establertes en el pla, com el dret d'adaptació de l'horari incloent l'opció de la feina a distància "no són viables ni compatibles amb les necessitats d'atenció i cura directa de menors, persones amb discapacitat i persones majors dependents".





"En la major part dels sectors i ocupacions feminitzades com són les treballadores dels serveis de salut, cura de persones, el comerç o neteja són llocs de treball ocupats majoritàriament per dones, i l'acompliment de la mateixa és de forma presencial", subratlla .





FONS DE COMPENSACIÓ

Per això, la UGT reclama un permís retribuït per als treballadors que de forma temporal i excepcional permeti l'absència de la feina remunerada a el 100% davant la necessitat d'atendre la cura de persones al seu càrrec, a la possible situació de tancament dels diversos establiments com centres escolars, o centres de dia, o en el supòsit de suspensió de l'activitat lectiva de forma presencial.





Proposa un fons de compensació per a cobrir el cost dels permisos retribuïts i que el sindicat va proposar a l'inici de la pandèmia per a aquells treballadors que hagin de tenir cura de menors o majors dependents en quarantena per la Covid-19 o en el marc d'un confinament amb tancament de col·legis i centres de dia.





A més, denuncia que el proper dimarts dia 22 acaba la durada de el pla i davant l'anunci per part de la ministra de Treball d'una nova pròrroga, considera que "no és suficient", sinó que seria convenient una reformulació de la mateixa, és a dir la aprovació de noves mesures que garanteixin els drets de conciliació per a les persones treballadores davant els possibles escenaris de tancaments d'escola o d'un centre de majors o la suspensió d'activitat lectiva de manera presencial que permeti complir amb els seus deures de cura però sense la minva o pèrdua de salaris.





El sindicat advoca per mantenir en el temps, més enllà de la Covid-19, mesures que facilitin la conciliació que s'estan aplicant en algunes empreses com la flexibilització de la jornada i el teletreball i impulsar-ne de noves, ja que és absolutament imprescindible augmentar la inversió en cures, reforçar i incrementar els serveis públics per a l'atenció de cures i la protecció social en relació a aquests cures.





Entre altres coses, veu necessari augmentar l'oferta de serveis d'escoles infantils de 0 a 3 anys i de cures de llarga durada accessibles i assequibles, fonamentals perquè els progenitors puguin accedir i romandre en el mercat de treball; dotar de més inversió pública i reprendre el sentit inicial de la Llei d'Atenció a la Dependència i dignificar les condicions d'ocupació i protecció social que realitzen les persones empleades sota la relació laboral especial d'ajuda a domicili.