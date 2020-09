Una valenciana rep la picada d'un escorpí a l'obrir un bolso comprat a Aliexpress

Té 25 anys i viu a Algemesí, un municipi valencià de gairebé 30.000 habitants. Judith volia un bolso nou i el va comprar a la botiga xinesa Mojoyce a través de la plataforma Aliexpress, l'Amazon xinès. L'enviament va arribar en tan sols una setmana, abans del previst, i la noia va córrer precipitada a obrir la seva compra: el bolso era més petit del que esperava, però això no va ser el pitjor: dins hi havia un escorpí que va fer acte de presència picant a la noia.









"Estava el meu germà davant. Al desembolicar-lo, vaig veure que era més petit del que m'esperava. Vaig treure els plàstics que tenia dins i vaig ficar la mà esquerra per comprovar la seva capacitat. En aquell moment, vaig sentir un dolor molt intens en el polze", explica Judith a Llevant -EMV. A l'instant, va tirar la bossa a sobre del llit i va veure com sortia un escorpí de dins, que es va passejar per sobre de l'edredó.





"El vam ficar en un got, que és el primer que vam tenir a mà, i després en un pot", explica l'afectada. La seva mà es va començar a inflar alhora que augmentava el dolor, pel que Judith va anar corrent a l'Hospital de la Ribera. Els metges d'urgències li van donar un tractament de xoc per frenar la inflamació.





En col·laboració amb Bioparc de València, els metges van identificar a l'animal: era un exemplar d'escorpí daurat de Manchuria. És un dels escorpins més comuns de la Xina, Corea i Japó. El seu verí és neurotòxic, per la qual cosa pot produir afectacions cerebrals i fins i tot la mort. Per sort, l'exemplar que va picar a Judith és d'una subespècie menys verinosa i de menor grandària, conegut com escorpí asiàtic menor.





"El metge em va dir que vaig tenir molta sort, perquè si hagués estat al·lèrgica, em va assegurar que no hi hauria tingut temps ni tan sols d'arribar a l'hospital ...", explica la jove a Levante-EMV. Al veure que no corria perill, els metges van donar l'alta a la jove. També li van recomanar que denunciés, i ho ha fet davant la Policia Nacional "per alertar a altres persones i que no torni a succeir".





La jove ha intentat posar-se en contacte amb Aliexprés i demanar explicacions, però ha estat impossible. A la web només hi ha l'opció de reclamar perquè et tornin els diners, sense la possibilitat de posar-se en contacte telefònicament. El web sí que permet enviar missatges al venedor, que va contestar 24 hores després rentant-se les mans: "Ho sentim. Tenim bosses de PE per protegir la borsa, així que l'escorpí estava dins des del principi".