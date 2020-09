Dimiteix José Luis Negro Rodríguez, conseller executiu del Banc Sabadell

José Luis Negro Rodríguez ha presentat la seva renúncia com a conseller executiu de Banc Sabadell a través d'una carta dirigida a tots els membres de l'òrgan d'administració, en la qual manifesta la seva intenció jubilar-se abans del 31 de desembre.













Per aquesta raó i per facilitar la renovació del consell mitjançant la incorporació de nous vocals, ha presentat la seva dimissió amb efectes des d'aquest mateix dijous.





Per cobrir aquesta vacant, el consell d'administració de Banc Sabadell ha acordat el nomenament per cooptació com a consellera independent a Alicia Reis Revolta, que ha estat proposada per la Comissió de Nomenaments.





Així mateix, s'ha incorporat a l'òrgan de gestió com a consellera independent Mireya Giné Torrens, després d'haver obtingut el vistiplau de el Banc Central Europeu (BCE).





De la mateixa manera, el consell d'administració de l'entitat ha decidit nomenar Giné Torrens vocal de la comissió d'auditoria i control.