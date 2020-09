Mor l'actor i director Hermann Bonnín als 84 anys

L'actor i director barceloní Hermann Bonnín ha mort aquest divendres als 84 anys, ha comunicat la seva filla Nausicaa a través de les xarxes socials.









"Avui, Hermann ha fet un mutis tan elegant i discret com ha estat la seva vida ... sense fer soroll ... 'Escolteu aquest silenci' deia el seu estimat Joan Brossa ...", ha expressat en un tuit.





El barceloní Hermann Bonnín (1935) va ser director de la Real Escola Superior d'Art Dramàtic de Teatro Real de Madrid, director i refundador de l'Institut de Teatre i també va dirigir el Centre Dramàtic de la Generalitat, i va ser membre de Consell Nacional de Teatre de el Ministeri de Cultura. El 1997 en l'espai que ocupava el teatre Tantarantana, al barri barceloní de Ciutat Vella, Bonnín va fundar el teatre Brossa Espai Escènic.





Entre les mostres de reconeixement que ha rebut destaca la de el Premi Nacional de Cultur a, que li va ser atorgat en 2013.





"S'ha mort l'actor i director teatral Hermann Bonnín, una de les personalitats més influents de l'escena catalana que va ser director de l'Institut de Teatre i fundador del Brossa Espai Escènic", ha repassat el president de la Generalitat, Quim Torra, en què ha enviat una abraçada a família i amics.





La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, també ha lamentat a les xarxes seva mort: "Sento molt la pèrdua d'Hermann Bonnín, figura clau en el teatre català. Visionari i revolucionari, entre moltes altres coses va fundar l'Escenari Brossa i va ser Premi Nacional de Cultura el 2013 ".





"Ens deixa Hermann Bonnín, un home de teatre que va deixar una gran empremta en l'Institut de Teatre. Li devem també l'Espai Brossa que tant ha contribuït a l'escena cultural catalana. La meva condol a la família ia tot el món de teatre ", ha expressat a la xarxa la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín.





L'alcaldessa de Barcelona també ha volgut mostrar el seu condol a família i amics, i ha assegurat que el teatre català perd a una de les persones que més ho han volgut: "La seva vida és exemple de passió per l'escena i amor per la cultura. que la terra et sigui lleu ".





TEATRES

També en una sèrie d'apunts a Twitter els treballadors de l'Escenari Brossa asseguren que segueixen intentant, "dia a dia, ser dignes continuadors de la seva tasca. L'equip de l'Escenari Brossa lamentem profundament l'adéu d'Hermann Bonnín. Ell ha estat l'ideòleg de l'Espai Brossa, defensor incansable de l'avantguarda teatral catalana, conscient com cap de la importància de protegir Joan Maragall, Palau i Fabre, Joan Brossa ... En totes les responsabilitats que ha assumit ha estat especialment curós a l' hora de donar oportunitats i visibilitat a noves fornades de creadors, noves companyies i dramatúrgies. El teatre català estarà sempre en deute amb ell ", afegeixen.





A través de la mateixa xarxa social, la Sala Becket ha qualificat el dia d'avui de trist per la mort de Bonnín, a què defineixen com revitalitzador de l'Institut de Teatre, director de Centre Dramàtic i impulsor de l'Espai Brossa: " bon viatge, amic. Una abraçada a la família ".





"Molt tristos per la mort de Hermann Bonnín. Va ser el director de el Centre Dramàtic de la Generalitat i fundador de l'Espai Brossa. Home de teatre que sempre ens alegrava amb la seva presència. Una forta abraçada a Sabine i Nausicaa ia tots els familiars i amics ", lamenten des del Teatre Lliure.





El Teatre Nacional de Catalunya s'ha sumat a les mostres de dol: "Lamentem profundament la pèrdua d'Hermann Bonnín, figura clau de l'teatre català dels últims 50 anys".