TSB, filial britànica Banc Sabadell, tancarà 164 oficines i retallarà 900 llocs de treball al Regne Unit el 2021

La filial britànica de Banc Sabadell, TSB, planeja tancar altres 164 sucursals més al Regne Unit l'any 2021, el que afectarà a 900 llocs de treball, segons ha anunciat aquest dimecres.













TSB té actualment 475 oficines. Després dels 164 tancaments de 2021, i les 21 oficines que ja estava previst que clausurés abans que finalitzi aquest any, el banc mantindrà una xarxa de 290 oficines al país, la setena per grandària al Regne Unit.





La ubicació dels tancaments s'anunciarà més endavant, després d'informar als empleats afectats. Es tracta d'oficines que estan molt a prop d'altres i TSB ha assegurat que el 94% dels seus clients trigaran menys de 20 minuts a desplaçar-se fins a una altra sucursal.





A més, ha assenyalat que la nova xarxa d'oficines tindrà una mitjana de 17.000 clients per sucursal, per sota de la mitjana del Regne Unit.





TSB també ha apuntat que està millorant la seva col·laboració amb les oficines de correus, incloent la possibilitat de dipositar i retirar efectiu amb targeta, tant per a clients particulars com a empreses. Les oficines que va a tancar es troben a menys de 500 metres de l'oficina de correus més propera i a menys de 150 metres d'un caixer automàtic gratuït.





Pel que fa a les 900 sortides, el banc preveu que la majoria s'adhereixin a un pla d'acomiadaments voluntaris i més està implementant un programa de formació integral per a ajudar als que abandonin l'entitat a trobar una altra feina. Al tancament de juny, TSB tenia 7.133 empleats, mil menys que un any abans.





L'ajust de la xarxa ha estat impulsat pel "canvi significatiu" en la manera en què els clients es relacionen amb el banc, amb cada vegada menys visites a les sucursals i una acceleració de l'ús de canals digitals.





TSB, que ja va anunciar la seva estratègia de retallar oficines per ser més competitiu, continua remodelant el seu negoci per adaptar la seva xarxa al futur. A més, ha assenyalat que els seus serveis digitals s'han vist reforçats per l'associació amb IBM Cloud, que va permetre el llançament de xat en línia TSB Smart Agent en qüestió de dies.





En qualsevol cas, la filial de Sabadell s'ha compromès a oferir suport directe a tots els seus clients i ha assegurat que la xarxa de 290 oficines oferirà una àmplia gamma de serveis per a particulars i pimes, obrint la majoria dels dissabtes.





La consellera delegada de TSB, Debbie Crosbie, ha reconegut que tancar oficines "mai és una decisió fàcil", però els clients han canviat la seva forma d'operar amb el banc cap als canals digitals.





"Estem remodelant el nostre negoci per transformar l'experiència de client i preparar-nos per al futur. Això vol dir tenir l'equilibri adequat entre les sucursals al carrer i les nostres plataformes digitals, el que ens permet oferir la millor experiència per als nostres clients personals i comercials en tot el Regne Unit. Seguim compromesos amb la nostra xarxa de sucursals i mantindrem una de les més grans del Regne Unit ", ha assenyalat Crosbie.





De la seva banda, el director de banca de clients de TSB, Robin Bulloch, ha apuntat que, amb els canvis, l'entitat continuarà invertint en la xarxa restant per oferir serveis bancaris de qualitat, totalment integrats i amb millors capacitats digitals.





"Estem treballant per garantir que la transició cap al digital, que s'està veient en tota l'economia, es manegi de manera sensible i pragmàtica per als nostres socis i clients. Estem prenent mesures per ajudar els clients vulnerables i als que viuen en zones rurals ", ha assegurat Bulloch.