Entra en vigor la regulació del teletreball per a l'àmbit públic

La regulació del teletreball per al voltant de 2,5 milions d'empleats públics de totes les administracions públiques espanyoles entra en vigor aquest dijous, i les administracions que hagin de adaptar la seva normativa de teletreball al que preveu el reial decret-llei disposaran d'un termini de sis mesos per fer-ho.









Així figura en la norma que inclou la reforma de el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), publicat ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que estableix la seva entrada en vigor des d'aquest dijous, després d'haver estat aquesta setmana al Consell de Ministres després de l'acord assolit pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública amb els sindicats de el sector públic (CSIF, CCOO i UGT).





En concret, la norma suposa la modificació de l'article 47 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, afegint el 47 bis, i serà aplicable al voltant de 2,5 milions, tant personal funcionari com laboral, de totes les administracions publiques de país, si bé cada comunitat autònoma procedirà a l'adaptació de la norma, per al que disposen de sis mesos.





Seguint el camí obert per aquest Acord Marc Europeu sobre Teletreball i l'experiència en l'àmbit privat, el Govern destaca en la disposició de la nova norma que es van aprovar diverses normes reguladores, si bé apunta que la implantació del teletreball i el seu ús efectiu en les administracions públiques "s'ha vist veritablement accelerada a partir de març d'aquest any" pel Covid-19.





En aquest sentit, ha destacat que l'ús del teletreball ofereix "importants avantatges amb potencial per reduir l'expansió de la Covid-19", al possibilitar l'ús de mitjans tecnològics per realitzar tasques a distància o de manera virtual, sense necessitat de la presència física a les dependències durant la jornada laboral, mantenint l'activitat i la prestació de serveis públics.





"Suposa una oportunitat per a la introducció de canvis en les formes d'organització de la feina que redunden en la millora de la prestació dels serveis públics, en el benestar de les empleades i els empleats públics, en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i en una administració més oberta i participativa ", ressalta.





VOLUNTARI I REVERSIBLE

El nou article de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic afegit pel Reial decret llei estableix que la prestació del servei mitjançant teletreball haurà de ser "expressament autoritzada i serà compatible amb la modalitat presencial", si bé tindrà caràcter voluntari i reversible "excepte en supòsits excepcionals degudament justificats ".





D'acord amb la norma, es considera teletreball aquella modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial de el lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l'Administració, mitjançant l ' "ús de tecnologies de la informació i comunicació ".





Així mateix, recull que el teletreball no pot suposar cap incompliment de la jornada i l'horari i de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.





També estableix que serà requisit previ la valoració del caràcter susceptible de poder realitzar-se mitjançant teletreball tasques assignades a el lloc i la formació en competències digitals.





D'altra banda, diu que la prestació de servei a distància per mitjà de la modalitat de teletreball no serà considerada com ordinària ni pot ser absoluta, sinó que serà en cada àmbit i en la normativa reguladora que es dicti per cada Administració competent on es determini la prestació de serveis que pot desenvolupar-se sota aquesta normalitat.





L'ADMINISTRACIÓ PROPORCIONARÀ ELS MITJANS NECESSARIS

La utilització del teletreball haurà d'anar supeditada al fet que es garanteixi la prestació dels serveis públics, assegurant el compliment de les necessitats de el servei, i també s'estableix expressament que la utilització d'aquesta modalitat de treball ha de ser "expressament autoritzada".





Així, el personal que presti els seus serveis mitjançant teletreball tindrà els mateixos deures i drets, individuals i col·lectius, recollits a l'Estatut que la resta de personal que presti els seus serveis en modalitat presencial, incloent la normativa de prevenció de riscos laborals que sigui aplicable, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació de servei de manera presencial.





També es garanteix el dret a la intimitat o desconnexió digital, així com en matèria de confidencialitat i protecció de dades, a el temps que l'Administració ha de proporcionar i mantindrà a les persones que treballen en aquesta modalitat, els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat.





Finalment, el text assenyala que l'acompliment del teletreball es realitzarà en els termes de les normes de cada administració pública, "sent objecte de negociació col·lectiva en cada àmbit", i que les administracions públiques que ho requereixin podran disposar d'un període de sis mesos per adaptar la regulació del teletreball en el seu àmbit competencial.





Aquest acord servirà de norma bàsica per a totes les administracions i per a tots els empleats públics i ha de desenvolupar-sectorial i territorialment a través de la negociació col·lectiva.