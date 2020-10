Ferrovial acomiada els empleats contractats per reforçar el telèfon d'atenció a la salut 061

En el punt àlgid de la crisi del coronavirus, el telèfon 061 / Salut Respon no deixava de sonar. Per poder atendre l'al·luvió de trucades que arribaven, Ferrovial va decidir ampliar la seva plantilla i contractar centenars de treballadors per atendre les consultes dels ciutadans.









Sis mesos després, des de la secció sindical d'UGT al 061 denuncien que Ferrovial no està renovant els contractes que va fer a partir d'abril per fer front a la allau de consultes sanitària en el pic de la pandèmia. Si bé des de la UGT reconeixen que el volum de treball és menor al que havia durant l'estat d'alarma, també alerten que les trucades que es reben al 061 s'han quadruplicat en els primers 15 dies del mes de setembre. Ara hi ha més volum del normal i potser només unes 20 o 30 persones més de les que hi havia abans de la pandèmia. Tot i això, denuncien, Ferrovial ha decidit no renovar a el personal que ja tenia format i ha optat per fer nous contractes.





Enmig de l'estat d'alarma, Ferrovial va arribar a contractar més de 400 empleats eventuals -passant així d'una plantilla de 300 persones al febrer a una de 750 al març i l'abril. "Aquest personal va ser contractat per l'excessiva demanda que vam tenir per la pandèmia. Als 6 mesos ja no els han contractat per no haver fer contractes indefinits", explica Sergi Arbonès en representació de la secció sindical d'UGT. "Tenim una sentència d'inspecció de treball conforme la concatenació de contractes fa que et converteixis en indefinit. D'aquesta manera van rotant personal perquè no concatenin contractes. A aquest personal segurament el tornaran a cridar al desembre, però ja no tindran concatenació".









Des del sindicat denuncien que aquesta decisió només beneficia l'empresa, ja que al no incorporar els treballadors eventuals a la plantilla, que després de diversos mesos ja estan formats, sempre hi ha nou personal que comença la formació de zero, de manera que l'atenció tant de consultes sanitàries i de consultes a La meva salut s'alenteixen. "Hi ha una sobrecàrrega de treball. Denunciem que el fet de quedar-se sense aquesta gent provoca una sobrecàrrega tant pel treball diari com per la formació. La persona que ha començat ahir no té el domini que té algú que ha començat fa uns mesos, i això ho alenteix tot", trasllada a CatalunyaPress Arbonés.





Personal de segona

D'altra banda, des de la secció sindical expliquen que dels treballadors d'atenció y gestió de les centrals se senten exclosos per l'empresa i per la Generalitat. "Una altra vegada ens menystenen, no ens reconeixen, no ens van tenir en compte per a la paga que van donar per al personal de pandèmia", expliquen.





Així, volen recordar que el personal d'atenció i gestió de les centrals subcontractats per Ferrovial, que ha estat treballant molt per sobre de les seves possibilitats durant la gestió de la pandèmia, ni tan sols ha estat reconegut amb la compensació econòmica que si s'ha atorgat a altres col·lectius i des d'UGT demanen que es valori la professionalitat dels treballadors i les treballadores que han fet un esforç ingent durant aquests mesos de pandèmia. Finalment, exigeixen passar a formar part de la plantilla de Ferrovial per evitar així un major col·lapse en el servei d'atenció sanitària telefònica.