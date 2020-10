Catalunyapress T'INFORMA

Aquí us presentem de nou les notícies més importants del dia, per no perdre res del que ha succeït al nostre país.









Aquest dijous al matí hem conegut que, després de l'ordre de confinar Madrid, Ayuso pretén dur a Govern davant del Constitucional .









D'altra banda, us hem informat de diverses notícies impactants: segons els Mossos, la dona de Josep Maria Mainat, ex de La Trinca, va intentar assassinar .









Per desgràcia, després de diversos dies de recerca, el dispositiu de recerca dels Bombers ha trobat els cossos sense vida de dues persones al Parc Nacional d'Aigüestortes . A més, aquest dijous ha mort l'historiador i monjo de Montserrat Hilari Raguer als 92 anys .









I una notícia positiva: investigadors espanyols han descobert que els òvuls de les dones amb Covid-19 no contenen el virus .













D'altra banda, Catalunya té actualment 1.247 grups escolars confinats i tres centres tancats .









Avui, la nostra companya Maria us explica la situació de la prostitució a Catalunya després del tancament dels prostíbuls .









I el nostre company Carlos, com Finlàndia ja està provant a l'aeroport de Hèlsinki l'efectivitat dels gossos detectors de Covid-19 .













