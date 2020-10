Aigües de Catalunya fitxa a figures de la política i l'economia independentista per al seu consell assessor

El president d'Aigües de Catalunya, David Madí, exdirector de les campanyes electorals d'Artur Mas, entre altres coses, està movent les seves fitxes a Catalunya i les seves propostes per configurar el Consell Assessor prometen donar totes les puntades en tots els fils del sector independentista català.









Amb aquest objectiu en ment Aigües de Catalunya, filial d'Aigües de València, està fitxant figures de la política i l'economia de l'entorn independentista per al seu nou consell assessor i prendre-li clients a Agbar en sòl català.





El nou consell assessor d'Aigües de Catalunya estarà presidit per Joan Puigcercós, que va ser líder d'ERC (2008-2011), conseller de Governació de la Generalitat durant el tripartit (2006-2008) i diputat al Congrés (2006-2012). Un polític que s'ha llaurat una carrera política sense haver acabat els estudis universitaris. Procedent de Ripoll, a la Catalunya rural, va saber escalar en l'escalafó d'ERC fins fer-se amb la seva presidència, desbancant Josep-Lluís Carod-Rovira, just abans de l'arribada de Junqueras. Després de la seva etapa política es va dedicar a dirigir una empresa de tecnologia informàtica.





En qualitat de vocals, estaran l'economista Oriol Amat, que va ser diputat de Junts pel Sí a la legislatura anterior i és un independentista declarat. En la seva etapa com a diputat, fins a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Amat va ser una comparsa més en la majoria independentista del Parlament i no va dubtar a complir fidelment les directrius dels capitostos sobiranistes. L'economista va avalar les sessions del 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya en què es van violentar els drets dels diputats de l'oposició i va participar en la negra jornada de la declaració d'independència.





També es troba en aquest consell Ernest Pérez Mas, president i fundador de l'operadora de telefonia Parlem i Joaquim Coello, expresident d'Applus +, expresident del Port de Barcelona i patró de la Fundació Carulla. Una de les figures de l'independentisme després d'un passat socialdemòcrata. Va formar part del grup d'empresaris que van participar en la negociació entre Barcelona i Madrid per intentar la convocatòria d'eleccions anticipades. Encapçalava el 2016 la Fundació Carulla, un dels accionistes de l'independentista diari Ara.





Cal recordar que l'empresa Applus, explota 26 de les 50 estacions d'ITV que hi ha a Catalunya i que per garantir la seva influència davant de la Generalitat, Applus va fitxar, el 2012, David Madí -home clau de l'os procesista- com a vicepresident sènior. I si no falla l'hemeroteca, una de les obsessions dels implicats en el cas de les ITV , com reflecteixen les converses telefòniques intervingudes, era evitar la liberalització d'aquest sector a Catalunya i continuar amb el règim concessional. D' aquesta manera Madí va ser fitxat per Applus en l'any 2012 i ara Madí fitxa a un ex Applus en 2020 i tot queda a casa.





L'última de la llista de Madí és Cinta Pascual, presidenta de la principal patronal espanyola de residències geriàtriques CEAPs.





Aigües de Catalunya forma part de Global Omnium, que presideix Eugenio Calabuig qui va confiar a Madí la presidència de la filial catalana, on té com a braç dret a Marc Pifarré, que exerceix de conseller delegat i director general d'aquesta companyia després d'ocupar la secretària general de l'Associació Catalana de Municipis fins a 2018, quan va fitxar per Madí. És important recordar que l'ACM és una associació municipalista dominada per ajuntaments de Junts per Catalunya i ERC. Aquesta associació és molt important perquè molts ajuntaments li obrin la porta a aquesta empresa. Encara que quan es les obren ocorre com a Llinars de Vallès que van estar quatre dies sense aigua després d'un procés de remunicipalització repartit entre quatre empreses, una de les quals era Aigües de Catalunya.

























Des de fa nou anys, Madí es dedica per complet a l'esfera privada d'on treu fons, per a benefici seu. El món independentista "fa negocis" i Madí fitxa per obtenir els millors, encara que alguns com el de les ITV generin titulars i condemnes. O hi hagi indicis i tot es quedi en res com en l'operació Flotador a Sagunt.





Tot pot passar perquè fins dues de les mercantils de David Madí, IKI Cat XXI i Nubul Consulting, presumptament van emetre factures falses a l'empresa d'un productor audiovisual, sempre segons la fiscalia, amb conceptes que apareixen en els documents molt genèrics com: "Honoraris sobre serveis realitzats en el primer semestre del al 2011 d'acord amb el contracte signat al gener de l'any 2011 ". I pel que en 2017 la Fiscalia de Barcelona va arribar a demanar per a David Madí, dos anys de presó, inhabilitació absoluta i multa per la seva presumpta implicació en aquesta trama de factures falses. En el seu escrit l'advocat de l'Estat va ressenyar que IKI Cat XXI i Nubul Consulting, administrades per David Madí, presumptament van emetre a l'empresa del productor audiovisual factures per un import de 165.000 euros, més 29.700 de l'IVA. Els indicis que apunten a la "falsedat" de les factures s'observaven, segons consta en l'índex l'acusació, no només en la relació estreta de Madí i el productor audiovisual acusat, sinó també en els conceptes i circumstància que les envolta. La quota defraudada pel productor audiovisual, en col·laboració amb la resta d'acusats, ascendia a un total de 257.880 euros en relació amb l'impost de societats i 181.620 euros per l'IVA. El productor audiovisual va arribar a reconèixer els fets i abans va consignar al jutjat els diners que devia a Hisenda, així com els interessos. Pel que se li va aplicar l'atenuant de reparació de dany i només se li va demanar 10 anys i 30 dies de presó.





Amb aquests antecedents i aquests nous nomenaments dels ajuntaments catalans haurien de pensar-s'ho, dues i tres vegades, abans de ficar a casa i per gestionar l'Aigua a les seves municipis a algú, David Madí, a qui tant se cita als jutjats i en algunes causes tan cridaneres.





Seguirem informant ...