UGT denunciarà a Acciona per l'ERO contra els empleats que treballaven a Nissan

UGT Fica de Catalunya ha anunciat que denunciarà a Acciona Facility Services per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) als 556 empleats que treballaven en plantes de Nissan promogut arran de l'anunci de tancament de l'automobilística a Catalunya.









En un comunicat, el sindicat sosté que durant el període de negociacions Acciona no ha lliurat la "documentació requerida" per acreditar les causes de l'acomiadament col·lectiu als treballadors en les instal·lacions de la Zona Franca i Sant Andreu.





Al seu entendre, Acciona fonamenta l'acomiadament en una "rescissió unilateral" del seu contracte amb Nissan, una circumstància que consideren que l'Estatut dels Treballadors no preveu per als acomiadaments col·lectius.





"En cap punt de l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors es contempla la possibilitat d'acomiadaments per la rescissió unilateral del contracte, rescissió que Acciona vol argumentar per incompliments per part de Nissan, incompliments que no s'han pogut demostrar en el procés de negociació" , manté UGT.





També lamenta que l'ERO, que va començar a executar-se aquest divendres, només concedeixi als treballadors "la indemnització mínima que marca la llei, 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mesos".





ACCIONA

Fonts d'Acciona han informat que l'ERO "lamentablement segueix cap endavant" després de la fi de les negociacions amb els representants dels treballadors, seguint el que estableix la llei.





I han afegit que la companyia ha estat "en tot moment oberta a negociar amb Nissan" una revisió de les condicions del contracte de provisió de serveis, perquè fos econòmicament viable, per mantenir els llocs de treball i evitar l'ERO.