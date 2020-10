Renovar-se o morir: la imprescindible integració en les empreses dels avenços tecnològics per evitar la seva desaparició

La crisi provocada per l'arribada de la Covid-19 ha posat de manifest que nombroses empreses espanyoles s'han quedat enrere en l'adopció dels avenços tecnològics que els haguessin permès afrontar amb més solvència la situació generada.









La història recent posa de manifest que grans corporacions mundials pràcticament han desaparegut de la nit al dia pel seu retard o la seva mala praxi a l'hora d'adequar-se als avenços tecnològics. Ara, amb la crisi provocada per la pandèmia, els analistes auguren que les empreses que es quedin endarrerides en la incorporació de novetats tecnològiques tindran enormes dificultats per sobreviure en un mercat cada vegada més competitiu.





Un recent informe de l'Institut Elcano posa de manifest que les innovacions tecnològiques aportaran més opcions de creixement que fa "més grans siguin les possibilitats per accedir a les innovacions per a les empreses, treballadors, consumidors i sector públic, i més reduïda sigui la bretxa amb la frontera tecnològica mundial".





Els analistes consideren que són moltes les empreses espanyoles que s'estan quedant enrere respecte a les seves homònimes europees. I aposten perquè siguin les administracions públiques les que s'impliquin a fons en promoure un sistema que permeti al sector productiu aprofitar al màxim les oportunitats que es presenten per dur a terme una revolució tecnològica que permeti assentar les bases de futur.





Segons l'anàlisi de l'Institut Elcano, les empreses espanyoles estan molt per darrere respecte als països del seu entorn en tant a la capacitació dels seus treballadors per afrontar amb garanties la transformació digital. "El 34% dels adults entre 25 i 34 anys el 2018 no ha realitzat estudis superiors a l'educació secundària obligatòria".





PÚBLIC I PRIVAT

Bé és cert que a l'hora de parlar de transformació digital cal que el sector públic i el privat vagin de la mà. No serveix de res introduir innovacions tecnològiques d'última generació en una empresa si no hi ha al mercat laboral professionals preparats per obtenir el màxim rendiment de la inversió.









Per això, l'informe de l'Institut Elcano considera que la implicació del sector públic és clau per a transformació de les empreses. I no només establint nous marcs normatius, també ajudant a les empreses a l'hora de fer inversions econòmiques. Millorar les infraestructures tecnològiques i de comunicació, acabar amb la incertesa legal, potenciar la digitalització o fomentar la innovació i les formes d'intel·ligència artificial amb major aplicabilitat pràctica són algunes de les apostes dels experts per contribuir a una millor transformació digital. Sense oblidar assumptes com la millora de la gestió de les dades o la reducció de la burocràcia.





RECOMANACIONS

A més, les recomanacions dels analistes inclouen aspectes com la millora de l'eficiència energètica, un aspecte en el qual Espanya podria ser un dels països punters a Europa, potenciar l'actitud emprenedora dels joves des de l'educació, donar suport a la creació d'empreses de més grans, bé per mitjà de fusions o d'adquisicions que permetin una millor competitivitat, augmentar la inversió en innovació, tecnologia, màrqueting i disseny, o potenciar dos sectors en els quals Espanya té un enorme potencial, com són l'agricultura i el turisme.