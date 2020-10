Dijous acaba el termini de 10 dies sense cap candidat a la presidència de la Generalitat

El Parlament finalitza aquest dijous el termini de 10 dies hàbils que estableix la llei perquè el president de la Cambra catalana, Roger Torrent, consulteu als grups si hi ha algun candidat amb possibilitats de ser investit per substituir l'expresident de la Generalitat Quim Torra.













Després de la inhabilitació de Torra, el dijous 1 d'octubre va començar a córrer aquest termini de 10 dies hàbils que finalitza aquest dijous 15 --tot el dia queda inclòs encara en el termini-- i durant aquests dies Torrent ha realitzat la ronda de consultes amb els grups.





Fonts de Presidència de Parlament han explicat que, un cop s'esgoti el termini, Torrent compareixerà davant els mitjans per donar a conèixer el resultat d'aquesta ronda de consultes.





El dimarts en una entrevista d'Onda Cero Torrent ja va constatar que cap grup li ha plantejat un candidat, per la qual cosa no hi haurà debat a la investidura i s'entrarà en el termini de dos mesos que estableix la llei abans de la convocatòria automàtica de les eleccions.





Perquè comenci a córrer aquest rellotge dels dos mesos, primer Torrent haurà de fer un acte equivalent a una investidura fallida, que previsiblement serà publicar al Butlletí Oficial de Parlament (BOPC) una resolució informant que no hi ha cap candidat a la Presidència de la Generalitat.





El president de Parlament no està obligat a fer aquesta publicació immediatament divendres després de finalitzar el termini dels 10 dies, sinó que té uns dies de marge i previsiblement ho farà el 21 d'octubre perquè les eleccions coincideixin amb el diumenge 14 de febrer, data que ell mateix va fixar.





Així, el termini dels dos mesos per intentar investir un president, que probablement s'esgotarà, començaria el 22 d'octubre i acabaria el 22 de desembre, que seria el dia en què el Parlament quedaria dissolt, les eleccions convocades automàticament i es celebrarien 54 dies després --el 14 de febrer--, tal com estableix la Loreg.