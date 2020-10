Catalunya ha registrat 1.556 nous ERTO amb 13.698 treballadors des de divendres

Catalunya ha registrat des de divendres fins aquest dilluns 1.556 nous expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que afecten un total de 13.698 treballadors, dels quals 862 són d'impediment de l'activitat, 660 de força major i 34 per causes econòmiques , tècniques, organitzatives i de producció.









Ho ha explicat aquest dimarts el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, en una roda de premsa per presentar, al costat de el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un conveni de col·laboració entre el Servei d 'Ocupació de Catalunya (SOC) i Barcelona Activa.





El conseller ha sostingut que no tenen les dades territorialitzades per ciutats però ha avançat que la majoria es troben a la demarcació de Barcelona, on s'han registrat 1.215 expedients temporals que afecten un total de 10.861 treballadors.





Ha advertit que hi ha una part de les dades que no poden controlar perquè hi haurà empreses que decidiran tornar a afectar als seus treballadors en els expedients que tenen oberts amb força major.





"Les empreses poden decidir, en comptes de presentar un nou ERTO, si ho tenen viu, tornar a afectar treballadors, i això no passa per l'autoritat laboral", ha afegit.