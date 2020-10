Òmnium convoca una manifestació a Barcelona a les 13.00 hores per protestar per les detencions de la Guàrdia Civil

Òmnium cultural ha convocat una manifestació a les 13.00 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar per les detencions d'un grup d'empresaris independentistes.









La Guàrdia Civil ha posat en marxa aquest matí una operació per detenir un grup d'empresaris als quals s'acusa d'haver desviat diners de fons públics per finançar l'estructura que ha muntat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Waterloo. També se'ls acusa d'aprofitar els seus contactes en els alts càrrecs de la Generalitat per obtenir adjudicacions irregulars i subvencions de forma il·lícita.





Diversos polítics catalans, com Artur Mas i els diputats de JxCAT, ERC i la CUP han expressat la seva inconformitat amb les detencions, que qualifiquen de persecució política i de