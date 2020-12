Catalunya, un dels pocs governs que pujarà el sou als seus alts càrrecs

Els governs autonòmics de Catalunya, el País Valencià, Navarra i la Rioja, a més de l'Ajuntament de València, de Compromís, són de les poques administracions de grans dimensions que han anunciat que si aplicaran una pujada salarial als seus alts càrrecs.





Les que més pujaran el sou als alts càrrecs són els governs de Catalunya i València, que han optat per un augment del 2%. A Catalunya durant el mes de maig el llavors president de la Generalitat, Quim Torra, ja va decretar la pujada d'aquest percentatge en els salaris dels alts càrrecs de govern autonòmic, a més d'altres pujades retributives. En plena primera onada de la pandèmia del coronavirus, al Parlament català va avalar el decret de la Generalitat en el qual s'incloïa aquesta pujada del dos per cent per als alts càrrecs i l'actualització de les pensions a expresidents de la Generalitat.





I en el cas del Govern de Ximo Puig, s'aplica aquest percentatge que correspon a l'increment de l'any passat i que l'Executiu encara no havia aplicat. El que no es pujarà el Consell serà el 0,9% projectat en els PGE.





Per la seva banda, els governs presidits per María Chivite (Navarra), Concha Andreu (La Rioja) i el consistori de València (Joan Ribó) sí que s'han aplicat aquesta pujada salarial de l'0,9% prevista en el projecte de Pressupostos Generals de l'estat (PGE) per a 2021.





Segons ha defensat el Govern Foral de Navarra, l'evolució de les retribucions dels membres de l'executiu està lligada a la del conjunt dels treballadors públics. En aquesta línia també s'ha expressat l'Executiu de la Rioja per reivindicar la pujada salarial del 0,9%. L'ajuntament de València, de Joan Ribó, aplicarà la pujada del 0,9% del sou a "absolutament tots els treballadors" del consistori. A més el primer edil de Compromís creu que no aplicar aquesta mesura és "demagògia", després de la petició de la líder de l'oposició.





EL GOVERN CENTRAL rectificar

L'Executiu de Pedro Sánchez i el govern de Castella-la Manxa, presidit per Emiliano García-Page, van decidir corregir els seus comptes per congelar els seus sous en 2021 desprès de preveure inicialment la pujada del 0,9% prevista en els Pressupostos. Els dos governs ho han fet a través de diferents esmenes als comptes públics.





Segons l'esmena de govern Espanyol registrada al Congrés, la congelació afecta els membres de Consell de Ministres, però també a el president del Consell d'Estat i al president del Consell Econòmic i Social (CES).





A Castella-la Manxa, el PSOE ha plantejat la congelació del sou el Govern autonòmic i dels 33 diputats autonòmics, a més de reduir en un 20% l'assignació dels partits polítics amb representació a la Cambra castellanomanxega -PSOE, PP i CS .





EL PP HO CONGELA

En aquest moment, diverses comunitats autònomes i entitats locals es troben en plena redacció dels seus pressupostos, el que impedeix saber si finalment s'aplicaran també la congelació de les retribucions dels alts càrrecs del seu Govern. A més, moltes de les administracions estan a l'espera de l'aprovació del projecte de PGE.





Això sí, tots els governs autonòmics presidits pel Partit Popular han avançat ja que renuncien a aquesta pujada salarial del 0,9%. També en moltes de les entitats locals en les que governen han anunciat que es congelaran el sou, com ha estat en el cas dels ajuntaments de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, o el de Santander, de Gemma Igual.