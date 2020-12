Els primers trens de Rodalies de Barcelona ja circulen per la futura estació de la Sagrera

Els trens de la línia R1 entre Barcelona, Mataró (Barcelona) i Maçanet (Girona) han començat a circular per l'interior de la futura estació barcelonina de la Sagrera.





El primer tren amb viatgers en direcció a Mataró (Barcelona) ha passat per l'interior de l'estació a les 15.35 hores, i uns deu minuts després ho ha fet el primer en direcció a Barcelona, ha informat Adif.





L'enllaç és possible "després de les complexes operacions" executades per Adif Alta Velocitat per enllaçar les vies ja construïdes de la futura estació amb les de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet.





Els tècnics han verificat també el correcte funcionament del nou traçat i un simulacre d'emergència, seguint les recomanacions de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF).





NOVA "GRAN ESTACIÓ"

La circulació de trens per l'interior de la Sagrera és "la primera fita de gran rellevància en l'avanç de les obres de construcció d'aquesta nova infraestructura, cridada a ser la gran estació de la capital catalana, al costat de Sants. A més de generar grans beneficis per a l'explotació ferroviària, cohesionarà barris i crearà nous espais per als ciutadans ", ha subratllat Adif.





El conjunt d'operacions han suposat una inversió de 290 milions d'euros i en elles han treballat unes 350 persones, entre operaris i tècnics.





El nou corredor Barcelona-Mataró-Maçanet té una longitud de 1,98 quilòmetres, s'ha executat en quatre vies i descendeix en via doble fins a l'interior de l'estructura de l'estació mitjançant una rampa.





Un total de 261 metres discorren a cel obert fins que es cobrisquen definitivament un cop estiguin en la posició final les vies de la línia Barcelona-Granollers (Barcelona), el túnel d'accés a la futura estació de La Sagrera ja està "parcialment construït" .