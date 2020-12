Adif adjudica la redacció del projecte dels nous accessos al Port de Barcelona

Adif ha adjudicat el contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic dels nous accessos sud, ferroviaris i viaris, a al Port de Barcelona. El contracte ha estat adjudicat a l'empresa WSP Spain-Apia per un import de 1.751.387,2 euros i un termini d'execució estimat de 18 mesos. L'abast del contracte adjudicat inclou els estudis previs necessaris per definir de forma precisa el contingut del projecte bàsic.

La redacció del projecte s'emmarca en el protocol signat el passat 7 d'octubre entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Adif, Ports de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat Portuària de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ( FGC).





Amb aquest protocol, es recupera la solució tècnica que es va establir en l'Estudi Informatiu aprovat el 2007, segons la qual es planteja un traçat amb un tronc d'accés comú a tres nivells: un viaducte per carretera, l'accés en superfície actual en ample mètric i un túnel per a un accés ferroviari a doble ample, estàndard i ibèric. Això servirà com a base per al desenvolupament dels estudis, projectes i obres que facin realitat aquestes necessàries actuacions.





A més, es planteja la connexió amb la terminal de Can Tunis al costat de la seva remodelació. També s'escomet la planificació de les terminals intermodals de l'àrea metropolitana de Barcelona, des d'una òptica conjunta, com a pol logístic més avançat del Sud d'Europa.





La signatura del protocol permet que el Port de Barcelona pugui seguir avançant en el foment de la intermodalitat i es potenciï el seu paper com a node logístic de nord-est peninsular.





NOUS ACCESSOS

Els nous accessos sud, viari i ferroviari, al Port de Barcelona, inclouran les següents actuacions:

- Actuació 1: accés ferroviari exclusiu del port, consistent en un tram de via doble d'ample mixt (ibèric i estàndard), que va des d'una bifurcació de l'actual RFIG a sud del nus de Bellvitge, fins al punt d'inici de la platja de vies de recepció i expedició de Nou Llobregat, infraestructura aquesta última desenvolupada al marge d'aquest Protocol, per l'APB. Aquest accés inclou les instal·lacions d'electrificació, control-comandament i senyalització d'aquest tram.





- Actuació 2: ramal de connexió del nou accés ferroviari amb Can Tunis Oest en ample mixt (ibèric i estàndard) i adaptació de vies d'aquesta terminal a l'ample de via estàndard. Aquesta actuació inclou les corresponents instal·lacions d'electrificació, control-comandament i senyalització. L'adaptació de les vies d'aquesta terminal suposarà la possibilitat de circulacions també en ample estàndard entre els actuals accessos sud (per carrer 4) i nord a través de l'esmentada terminal.





- Actuació 3: accés per carretera des del cinturó del litoral (B-10), a uns 800 m de l'enllaç de Cornellà fins al nus distribuïdor de l'enllaç d'entrada a port, conegut com a nus nord.

A l'anterior s'afegeixen les instal·lacions dels subsistemes de control de comandament, senyalització i energia, inclosa la subestació de tracció, corresponents a les infraestructures ferroviàries a desenvolupar per l'Autoritat Portuària de Barcelona en el seu actual zona de servei (les àrees denominades com Nou Llobregat i Zal-Prat en l'Estudi Informatiu).





La incorporació d'aquestes instal·lacions obeeix a el fet que, per la seva pròpia naturalesa, s'han de dissenyar conjuntament amb els trams ferroviaris inclosos en les actuacions d'aquest protocol.





Pel que fa a l'accés viari, s'analitzarà la seva compatibilitat amb un enllaç a la zona intermèdia de l'antic tram final del riu Llobregat, destinat a atendre el trànsit de vehicles pesats amb origen o destinació al complex logístic-portuari adjacent, avui en fase avançada de maduració. Actualment l'accés es realitza a través de la Ronda Litoral (B-10), la qual presenta un nivell de servei limitat i un significatiu trànsit de vehicles pesats. Es tracta d'una obra complexa i d'elevada inversió, per la necessitat d'una gran longitud de viaductes i fonaments en terrenys tous de l'antiga llera de Llobregat, desviat per a l'ampliació del port.