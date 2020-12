Comença l'últim ple del Parlament abans que es dissolgui el 21 de desembre

El Parlament celebrarà entre aquest dilluns i divendres un ple de cinc dies, que serà l'últim d'aquesta legislatura abans que la Cambra es dissolgui automàticament el 21 de desembre al no haver-hi cap candidat a la investidura, el que suposarà la convocatòria d'eleccions per al 14 de febrer.













El ple començarà a les 15.00 hores amb un debat monogràfic sobre "la corrupció estructural, sistemàtica i institucionalitzada a Catalunya", que va sol·licitar Cs després de l'operació Voloh, que investiga un presumpte desviament de fons públics per finançar el procés independentista.





El debat començarà amb la intervenció de Cs amb un temps de 30 minuts, posteriorment intervindrà el Govern sense límit de temps i després els grups tindran 30 minuts i els subgrups 15 minuts.





Dimecres a les 9.00 hores es farà l'última sessió de control a el Govern en funcions, en la qual l'oposició tornarà a dirigir les preguntes corresponents a les funcions de president de la Generalitat a el vicepresident, Pere Aragonès.





Després de la sessió de control, Aragonès tornarà a comparèixer per informar sobre l'estat actual de la pandèmia del coronavirus i les mesures aplicades pel Govern per fer-hi front.





Aquesta serà la quarta compareixença de Govern sobre la crisi sanitària des que va decidir informar a la Cambra catalana cada quinze dies sobre l'evolució de la pandèmia.





LLEIS I DECRETS

Un dels punts destacats de la plena serà el debat i votació de la proposta de resolució presentada per JxCat, ERC i la CUP que busca que el Parlament demani a Congrés l'aprovació d'una llei d'amnistia "per tots els actes d'intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya "des l'1 de gener de 2013.





En l'ordre del dia de ple, que s'allargarà fins divendres a la tarda, també s'inclou el debat i votació de tres projectes de llei impulsats pel Govern: el de facilitació de l'activitat econòmica, el de les àrees de promoció urbana , i el de la igualtat de tracte i la no discriminació.





També es votaran dues proposicions de llei: una de presentada pels comuns per modificar i ampliar la Llei del dret a les dones a eradicar la violència masclista, i una altra de Cs, PSC-Units, comuns, CUP i PP sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya.





Així mateix, es validaran o derogaran diversos decrets llei de la Generalitat, com el de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, el de mesures urgents de suport a entitats de tercer sector, i el decret per habilitar el Consell Català de l' 'Esport per a atorgar ajudes extraordinàries i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura a públic dels equipaments esportius; entre d'altres.





A més de les interpel·lacions als consellers i les mocions que presentin els grups, el ple inclou el debat dels informes i les conclusions de la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, de la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la reactivació Socials i Econòmiques, i de la Comissió de l'Emergència Climàtica.