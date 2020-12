Camil Ros, reelegit secretari general d'UGT a Catalunya per majoria absoluta

Camil Ros ha resultat reelegit com a secretari general de la UGT a Catalunya durant el setzè Congrés que el sindicat està celebrant al Palau de Congressos de Fira de Barcelona.





Ros ha obtingut una amplíssima majoria ja que la seva candidatura ha estat avalada pel 77,33% dels vots. Dels 353 vots emesos, 266 han convidat a favor de la continuïtat de Ros en el càrrec, 78 delegats han votat en blanc i 9 vots han estat declarats nuls.





Al costat de Ros, han resultat elegits com a membres de la seva candidatura Matías Carnero, elegit president del sindicat a Catalunya, Núria Solé, vicesecretària general, Jordi Camallonga, David Papiol, Núria Gilgado, Omar Minguillón, Gemma Bescós, José Antonio Passades, Eva Gajardo, Enriqueta Durán, Sandra Cañete, Carlos de Pablo, Sandra Zapatero, Demelsa Mateos i Cecilio Limiñana.





En la primera sessió del congrés, Ros ja va veure com s o gestió va ser aprovada per una gran majoria dels delegats ja que van votar a favor de l'informe de gestió, hi va haver un vot en contra i 54 abstencions.