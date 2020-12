Uns pares tatuen a un dels seus nadons bessons per a poder distingir-los

Uns pares dels Estats Units han tingut l'estranya idea de tatuar a un dels seus nadons bessons per poder distingir-los. El cas ha creat molt enrenou a les xarxes socials per considerar-maltractament infantil, però el cert és que els dos progenitors tenien una bona raó per fer-ho.





Segons han explicat els mitjans locals, un dels bessons té una malaltia que requereix que l'injectin un cop a la setmana. Un dia, l'àvia dels nadons els estava cuidant i li va donar la injecció al nadó equivocat.





"Immediatament es va adonar del seu error, va trucar al 911 i van ser traslladats a l'hospital. Per quan vaig arribar, a Adam li havien donat l'agent de reversió i tots dos estaven bevent suc feliçment estimant l'atenció. La meva sogra estava fora de si. Vaig tractar d'alleujar la seva preocupació, però ella es va negar a tenir cura dels nens, així que van anar a la llar d'infants ", va explicar la mare a Reddit.





L'experiència li va donar tanta por que va acudir doctor perquè l'ajudés a buscar una solució, ja que la confusió també li podria passar a infermeres. El doctor li va explicar que se li podia tatuar una piga de la mida d'un esborrany de llapis, en una àrea de la pell que es veu fàcilment, mentre el nen es manté en un estat de sedació.