Nou escenari a Veneçuela: els líders de la UE intenten trobar una posició de consens respecte Guaidó

El Govern espanyol està negociant amb la resta de membres de la UE una "posició consensuada" davant el "nou escenari" que s'obre des d'aquest dimarts a Veneçuela, on està previst que l'Assemblea Nacional sorgida de les recents eleccions, el resultat de les quals no ha estat reconegut pels Vint-i-set, prengui possessió i on l'anterior Parlament, amb Joan Guaidó al front, ha optat per prorrogar el seu mandat.













"Estem negociant amb els nostres socis de la UE una posició consensuada sobre la presa de possessió de demà", han indicat fonts diplomàtiques, recordant que els Vint-i-set ja van expressar el seu rebuig a les eleccions del 6 de desembre a Veneçuela.





"La falta de respecte al pluralisme polític i la inhabilitació i enjudiciament dels líders de l'oposició no permeten que la UE reconegui el procés electoral com creïble, inclusiu o transparent, i els seus resultats com a representatius de la voluntat del poble veneçolà", van assenyalar al dia següent de la cita amb les urnes els estats membre en una declaració conjunta.





Els Vint-i-set van rebutjar així reconèixer la victòria del bloc chavista a les eleccions, que van estar boicotejades pel gruix de l'oposició, capitanejada per Juan Guaidó que, com a titular de l'Assemblea Nacional es va autoproclamar com a president encarregat del país al gener de 2019 i així li reconeixen mig centenar de països, entre ells Espanya.





No obstant això, els Vint-i-set van deixar en suspens la seva decisió sobre si seguiran considerant a Guaidó com el president legítim de Veneçuela, com ara van dir que faran entre d'altres Estats Units i el Regne Unit. En aquest sentit, l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, va indicar llavors que la UE vol demanar consens entre organismes com el Grup Internacional de Contacte o el Grup de Lima i països veïns.





Per la seva banda, la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, va considerar posteriorment que amb tota probabilitat la UE mantindrà el reconeixement "polític" a Guaidó. El que importa, va dir la ministra, "més que el nom de la persona o el seu títol jurídic o polític és la unitat de l'oposició veneçolana" perquè això és el que "ajudarà molt a arribar a una solució negociada".





Segons les fonts consultades, el Govern considera "important" que hi hagi un consens a nivell europeu sobre aquest "nou escenari", atès que l'Assemblea Nacional que surt va prorrogar el seu mandat --tot i que el Tribunal Suprem controlat pel chavisme el va anul·lar-- i els nous diputats electes prendran possessió aquest dimarts.





Aquest consens, precisen les fonts, permetria a la UE mantenir "el seu potencial com a actor que pot contribuir constructivament a una sortida pacífica, sostenible i democràtica a Veneçuela".





L'OPOSICIÓ DEMANA SEGUIR RECONEIXENT GUAIDÓ

Mentrestant, des de l'oposició veneçolana aposten perquè se segueixi reconeixent a Guaidó. Tant ell com el seu entorn consideren que no hi ha raons que justifiquin no seguir reconeixent l'Assemblea Nacional sortint, ja que "la institució és la mateixa".





Així ho creu al menys el representant de Guaidó a Espanya, Antonio Ecarri, que considera que no té sentit canviar de criteri a hores d'ara per reconèixer una "assemblea fraudulenta". En aquest sentit, opina que la situació és la mateixa que la de les presidencials, amb l'"agreujant" que el Govern va intentar en els últims comicis "segrestar" les sigles dels partits opositors.





Ecarri espera que "en els pròxims dies" pugui haver-hi algun tipus d'aval públic a Guaidó per part dels països que ja li reconeixen. Per part d'Espanya, el Govern de Pedro Sánchez està a l'espera d'un tipus de consens amb altres administracions de la UE --25 dels 27 països del bloc han reconegut a Guaidó davant Maduro--.





"No concebríem que es retrocedeixi", adverteix Ecarri, que veuria "inexplicable" un possible pas enrere "quan s'han agreujat totes les circumstàncies" a Veneçuela, tant polítiques com socials. Segons la seva opinió, la disjuntiva passa per triar "normalitzar la relació amb la dictadura" o "seguir compromesos amb la democràcia".





Sobre el futur de Guaidó, Ecarri sentència que "sens dubte" el líder de Voluntat Popular continua tenint el suport majoritari dins de l'oposició, tot i que en aquests últims mesos han sorgit veus que discrepen sobre el full de ruta. El representant a Espanya li ha restat importància, assumint que "sempre hi ha veus discordants".





CIUTADANS DEMANA AL GOVERN QUE ACLAREIXI LA SEVA POSTURA

Així les coses, la portaveu de Ciutadans a la Comissió d'Afers Exteriors, Marta Martín, ha presentat una pregunta a la Mesa del Congrés perquè González Laya aclareixi quina "fórmula jurídica" emprarà el Govern per garantir el seu reconeixement a Guaidó a partir d'aquest dimarts i si aquesta fórmula serà extensible també a la resta de membres de l'Assemblea Nacional sortint.





Igualment, en la seva pregunta, demana al Govern que aclareixi les accions que està duent a terme per "liderar" l'adopció d'aquesta fórmula jurídica de manera coordinada amb els seus socis europeus i si inclourà el lliurament de cartes credencials a Ecarri, designat per Guaidó com el seu ambaixador a Espanya "en compliment del mandat emès pel Congrés dels Diputats el setembre passat".





En la seva exposició, Martín retreu a González Laya que encara que apel·lés a la unitat de les forces democràtiques a Veneçuela, cosa que "sempre és desitjable", es refereixi a elles com l'oposició, "ja que Espanya i la Unió Europea reconeixen a Joan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela".