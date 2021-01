CCOO critica El Corte Inglés pels nous ERTOS en diverses autonomies

El Corte Inglés (ECI) està imposant ERTEs als seus treballadors en cada vegada més autonomies. Ja està en marxa a Catalunya i arreu de les Illes Balears i Extremadura. És probable que aviat afecti "moltes altres" zones, segons alerta Comissions Obreres; sindicat que reclama altres mesures i, en tot cas, el cobrament de tot el salari.





Entre les pròximes comunitats afectades pels ERTES de ECI estaran la Comunitat Valenciana i Castella Lleó, o al menys algunes de les seves comarques, d'acord al que van transmetre fonts sindicals a Veu Pòpuli.









Inici de les Rebaixes a El Corte Inglés de Palma amb moltíssima menys afluència que altres anys



Per ara, no hi ha indicis que Galícia hagi de ser afectada pels nous acomiadaments arran de la tercera onada de covid-19. El ERTO ja afecta les cafeteries de diversos centres comercials però la Xunta descarta, per ara, els tancaments en comerços no essencials vigents en altres parts d'Espanya.





REACCIÓ SINDICAL

Comissions Obreres ja ha criticat els nous expedients. Enfront dels ERTES, el sindicat argumenta que "podria haver-se apostat per solucions intermèdies, similars a les decidides per a Aragó, amb esllavissades de horaris, reforç de departaments de venda essencial o potenciació de la venda en línia".





En tot cas, la central insisteix que l'empresa ha de complementar el 100% del salari. ECI va complementar els sous en els tancaments de primavera, però no així en els de tardor ni ara els de invernio, condicionat per la seva delicadíssima situació financera i l'enorme caiguda de la facturació.





Altres centrals amb representació a nivell estatal, com Fetico, no han publicat per ara informació sobre els nous ERTEs ni demandes al respecte.





DESORDRE DE RESTRICCIONS

Comissions argumenta que tots els treballadors de el grup haurien de gaudir de les mateixes condicions. "CCOO-El Corte Inglés, insisteix en demanar a l'empresa una unitat de criteris i organitzativa, tota la plantilla d'El Corte Inglés treballem en la mateixa empresa i hauríem de tenir les mateixes condicions laborals. És l'única forma d'evitar desigualtats internes" , indiquen.





Amb tot, aquesta proposta està condicionada pel maremàgnum de diferents mesures en cada autonomia. Per exemple, a Castella i Lleó tanquen les grans àrees comercials a Àvila, Segòvia i Palència a partir de diumenge 10, però per ara no en les altres províncies.