Es casa amb una nina inflable i lamenta que hagi patit una punxada just abans de Nadal

No totes les històries d'amor acaben bé. És el cas de Yuri Tolochko, de Kazakhstan, que ha estat esperant per veure si la seva dona, anomenada Margo, podia ser reparada a temps per al Nadal, que se celebra el 7 de gener al seu país.









"Quan es recuperi, serà un regal per als dos", va dir Tolochko a Daily Star, un periòdic britànic. No obstant això, no va voler donar detalls sobre com s'havia trencat Margo. L'incident es va produir després que Yuri es casés amb la seva promesa Margo a finals de novembre. Les noces va patir una sèrie de retards a causa de la pandèmia de coronavirus.





Les imatges publicades a Instagram mostren a la nina sexual vestida amb un vestit d'encaix blanc, mentre que Yuri vestia un esmòquing negre per a la cerimònia al Kazakhstan. Va publicar un vídeo que ho mostrava posant un anell al dit de Margo i als convidats del casament ballant i celebrant l'ocasió. Yuri va escriure com a títol: 'Ha passat. Continuarà. '





Segons informes dels mitjans locals, la unió és legítima perquè els únics requisits perquè se celebri un casament a Kazaijstán són que les dues parts que consentin han de ser homes i dones i majors de 18 anys. I pel que es veu, les autoritats van considerar que la nina era una dona.





El culturista, que s'identifica com pansexual, es descriu a si mateix com 'blocaire' i 'maníac sexy' en la seva biografia d'Instagram. Li va dir a l'Daily Star que pot enamorar-se d'"un personatge, una imatge, una ànima o una persona". "M'agrada el procés del sexe en si. I el gènere i l'orientació sexual no són particularment importants aquí", va explicar.