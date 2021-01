El Banc Sabadell aprova la sortida de 1.817 treballadors abans del 31 de març

Banc Sabadell ha aprovat finalment la sortida de 1.817 empleats, tot i que es van apuntar al pla d'ajust voluntari fins 1.860 persones. L'entitat no permetrà la sortida de 43 d'elles per limitacions geogràfiques, segons fonts pròximes als sindicats.













El gruix de les sortides es produirà els propers 28 de febrer i 31 de març, si bé hi ha algunes excepcions, ja que 14 jubilacions anticipades es van fer efectives el mes de desembre i 66 desvinculacions es produiran durant aquest mes de gener.





A més, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de determinats negocis, quedaran set treballadors 'residuals' inclosos en el pla que no sortiran fins a l'abril.





En qualsevol cas, la pràctica totalitat estarà fora de Banc Sabadell en el primer trimestre del 2021, el que porta a l'entitat a completar el seu pla d'ajust dins del termini d'execució previst, que estava fixat en un temps no superior als cinc mesos .





Les claus per emprendre aquest procés de forma tan àgil han estat el model proposat, basat en un pla de sortides voluntàries i no en un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) com és habitual en el sector; la implicació dels sindicats; la gestió de la comunicació i l'acompanyament a empleats, i la planificació i el disseny per a l'encaix de l'oferta i la demanda.





Un cop completades les sortides, Banc Sabadell haurà de fer front a un altre repte: reorganitzar les aproximadament 1.500 "activitats" que realitzaven les 1.817 persones que s'apartaran de l'entitat entre la plantilla que es queda, d'entorn a 16.000 empleats.





En aquesta línia, el banc està anticipant diferents plans de gestió i mobilitat interna, com l'acompanyament de comercials o el retorn equips de servicing a oficines, entre d'altres.





Per a les sortides voluntàries, sindicats i banc van signar una indemnització de 35 dies per any treballat i un màxim de dues anualitats. En el cas de les prejubilacions, es va establir el 75% del salari anual fins als 63 anys, amb un màxim de 280.000 euros per als nascuts entre 1958-1961, i de 300.000 euros per als nascuts entre 1962-1964.





Davant la incertesa dºel marc laboral, el banc es compromet a cobrir un any del pagament a la Seguretat Social en el cas que es retardi la primera edat de jubilació anticipada, ara en els 63 anys.





Als que es jubilin anticipadament a partir dels 63 anys, els ofereix el 10% (per a nascuts abans de 1956) o el 20% (per a nascuts entre 1956 i 1957) del salari anual.





Aquest procés permetrà a Banc Sabadell arribar al seu objectiu d'estalviar uns 115 milions d'euros en costos anuals. El finançament d'aquest pla d'eficiència es durà a terme amb les plusvàlues de les vendes de part de la cartera ALCO, amb un impacte neutre en capital i 1.300 milions de plusvàlues latents.