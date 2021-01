Vulneració de drets en les cites d’estrangeria

Oficina d'estrangeria (Arxiu EP)





Recurrentment, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona tenim constància de pràctiques fraudulentes en la sol·licitud de cites d’estrangeria. Els casos més comuns de denúncia lamenten la no disponibilitat en línia de cites prèvies per a executar tràmits d’Estrangeria. Els afectats expliquen que quan s’obre el període per sol·licitar cita prèvia mitjançant la pàgina web, finalitza en pocs segons.





Per exemple, hi ha una situació que es repeteix i que mostra clarament una vulneració de drets de les persones estrangeres en la sol·licitud de la cita prèvia per l’ITE (targeta d’identitat d’estranger): han arribat a fer pagaments a negocis il·legals de fins a 300 euros per aconseguir una cita prèvia, un tràmit que l’Administració ofereix gratuïtament.





Hem de recordar que hi ha procediments com la tramitació de targeta d’identitat estrangera (ITE) que s’han de sol·licitar personalment en el termini d’un mes des de la seva entrada a Espanya o des que l’autorització li fos concedida. Les persones estrangeres indiquen que no trobar cites és un fet recurrent, situació que provoca que acabin fent un pagament a negocis que monopolitzen aquestes cites, quan, repetim, l’Administració les proporciona sense cap cost. Es tracta d’una pràctica fraudulenta i comuna que vulnera els drets de les persones estrangeres, que poden ser sancionades amb imports de 501 a 10.000 euros si no disposen de l’ITE.





Com a síndica de greuges de Barcelona ja fa temps que trasllado la supervisió d’aquestes queixes al Defensor del Pueblo, que és l’òrgan competent per a la seva anàlisi. S’ha de trobar una solució urgent per aturar aquesta vulneració de drets.