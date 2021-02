Un tutorial de Youtube salva un jove de l'atac d'un cocodril

Isaac Adidi és un jove de 22 anys que va aconseguir sobreviure a l'atac d'un cocodril. El passat 31 de gener, el jove estava amb la seva parella i un amic a Cape York, a Austràlia, quan de sobte va veure un cocodril apropant-se a ell.





Imatge d'arxiu / EP





"Va intentar submergir-me, després em va deixar anar per un segon i de seguides em va agafar per una mà i em va tornar a submergir", va explicar el jove, que va aconseguir salvar-se gràcies a un tutorial de Youtube que havia vist temps enrere i que va recordar en el moment de l'atac. Així, Adidi va colpejar a el cocodril i el va punxar en un dels ulls per poder sortir. Així i tot, el cocodril el va deixar cicatrius i una fractura al braç. Quan va aconseguir escapar del cocodril, va nedar fins a la riba i va ser traslladat a l'hospital, on el van operar d'emergència.