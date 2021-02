Els presidenciables al Barça es posicionen després del darrer desastre de l'equip a la Champions

Ha jugat Messi el seu últim partit de Champions League amb la samarreta del Barça al Camp Nou aquest dimecres després de tornar a exhibir, al costat dels seus companys i aquest cop amb Ronald Koeman com a tècnic, una dolorosa imatge davant el PSG (1-4 ) en el partit d'anada dels vuitens de final de l'preuat torneig continental?





No sembla que l'últim desastre de l'equip barcelonista, que disputarà el segon round d'una eliminaroria pràcticament perduda al Parc dels Prínceps de París el 10 de març, ajudi a asserenar els ànims al club a molt pocs dies dels crucials comicis que se celebraran el 7 de març. Esportiva, Econòmica i institucionalment, l'entitat blaugrana necessita amb urgència una regeneració.





Després de l'exhibició, aquest dimecres, de Kylian Mbappé al coliseu blaugrana amb un hat-trick d'un gran valor simbòlic (davant els ulls de Messi a la gespa) els candidats a la presidència del Barça han expressat el seu neguit per la imatge oferta per els pupils de Koeman. "Bany de realitat" ha resumit el presidenciable Antoni Freixa que ha apuntat que "no cal plorar. Sabem quines decisions prendre si vencem en les eleccions. Passen per un procés de renovació i creixement", ha sentenciat després de la humiliació davant el quadre dirigit per una de les últimes icones de l'Espanyol: Mauricio Pochettino.





Mbappé fulminar el Barça en una altra nit de Champions per oblidar. Foto @ ChampionsLeague





El candidat, Víctor Font, per la seva banda, reconeix que la d'ahir a la nit va ser "molt dura per als barcelonistes". "Europa ens ha tornat a mostrar les nostres limitacions però som el Barça i no pararem fins aixecar-nos i construir un projecte il·lusionant que ens faci guanyadors de nou" ha proclamat l'empresari vallesà.





En aquest context, Joan Laporta, continua amb la seva estratègia de no cometre ni errors ni excessos ... i de no acudir a debats amb els seus rivals de cara a les eleccions de el 7 de març. L'expresident entre 2003 i 2010 està convençut que té arguments per convèncer Messi de la seva continuïtat al costat d'un projecte il·lusionant.





Seguirà pensant el mateix Leo, després de l'1 a 4 d'aquest dimecres davant el PSG?