Abertis, Naturgy i Catalonia Hotels & Resorts abandonen les seves cadires de la Cambra de Barcelona

Abertis, Naturgy i Catalonia Hotels & Resorts han deixat de ser membres de ple de la Cambra de Barcelona, segons han informat fonts de l'entitat.





La Cambra de Barcelona (EP)









Fins al moment, les tres empreses ocupaven les conegudes com a 'cadires de plata' que tenen un cost de 75.000 euros anuals i permeten ser membre de ple de la Cambra, segons ha publicat aquest dimecres 'Expansión'.





Aquestes 'cadires de plata' es renoven anualment i les tres empreses van notificar la seva decisió de no continuar ocupant abans de finalitzar 2020, tal com es va fer efectiu al gener, en el primer ple ordinari de l'any de l'entitat liderada ara de manera interina per Mònica Roca, després de la dimissió de Joan Canadell per presentar-se en les eleccions a Parlament.





Fonts de Naturgy consultades han explicat que el 2020 l'empresa va revisar la seva política de participació en institucions públiques i que la decisió de sortir de ple de la Cambra de Barcelona és conseqüència d'aquesta decisió.





De totes maneres, han apuntat que "Naturgy continua amb la seva històrica col·laboració" amb la Cambra i han recordat que l'empresa no forma part de l'òrgan de govern de cap càmera d'Espanya.