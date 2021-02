Dos joves es disfressen d'àvies per aconseguir ser vacunades

En els últims dies no deixem de veure notícies de polítics o autoritats que se salten la cua de vacunació. No obstant això, hi ha pocs casos tan curiosos com aquest: A Florida, Estats Units, dues dones joves disfressades de iaies van intentar colar-se en un centre de vacunació per rebre la seva dosi de la vacuna contra la Covid-19.





Vacuna de Moderna contra el Covid-19 (EP)





No obstant això, el pla no era tan bo com elles creien, i ràpidament van ser descobertes al revisar les seves targetes d'identitat, el que va revelar que en realitat tenien prop de 20 anys. Les dues joves van arribar disfressades amb gorres, guants i ulleres a centre de vacunació comtat d'Orange.





Les dues joves portaven una targeta vàlida indicant que havien rebut la primera dosi de la vacuna, i les autoritats no s'expliquen com van poder obtenir-la.





De moment, als Estats Units s'està vacunant al personal sanitari de primera línia, residents de centres geriàtrics i persones majors de 65 anys. El nombre de persones vacunades en aquest estat nord-americà és de 2.43 milions d'un total de 21 milions d'habitants. El governador de Florida, Ron DeSantis, va afirmar que el 42% dels majors de 65 anys residents de l'estat ha rebut ja la vacuna.





Segons la Universitat Johns Hopkins, des l'1 de març de 2020 s'han contagiat a Florida més d'1.8 milions de persones i 29 mil 990 han mort pel nou coronavirus, el que col·loca a l'estat en el tercer lloc per nombre de casos, i en el quart per defuncions.