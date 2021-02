Cristiano Ronaldo porta el seu gat al veterinari en un jet privat

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez (EP)





Fa uns dies el gat de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez es va escapar de la mansió que la parella té a Torí i per desgràcia, va acabar sent atropellat. Ràpidament van portar a l'animal a un centre veterinari d'Itàlia on ha estat ingressat uns dies.





Però la recuperació del gat no acaba aquí i, segons va revelar Cadena Cope, el futbolista va decidir enviar al seu gat 'Pepe' en un jet privat cap a Espanya perquè sigui atès per un dels millors veterinaris de país.





La germana de Georgina ha rebut a el gat a Espanya i serà l'encarregada de cuidar-lo i portar-lo al veterinari mentre duri la recuperació.