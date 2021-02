Salut i SEAT acorden col·laborar en la vacunació massiva contra la COVID-19 a Catalunya

El Govern de la Generalitat i la companyia automobilística SEAT han explicat avui un acord entre ambdues parts per tal de collaborar i agilitzar el procés de vacunació de COVID-19 en la població general, quan es disposi de vacunes suficients per engegar la vacunació massiva arreu de Catalunya.









Planta de SEAT (EP)





En concret, SEAT ha ofert cedir las seves infraestructures i el seu personal sanitari per a donar suport als serveis públics de salut en l’administració de les vacunes, així com s’ha prestat a immunitzar als treballadors de SEAT i de les empreses del Grup Volkswagen a Catalunya, els seus familiars i la població del seu entorn més proper. Per a fer-ho possible, SEAT convertirà un dels seus edificis annexos a la seu central de la companyia a Martorell en un centre de vacunació per als veïns de les poblacions del Baix Llobregat, i serà el mateix personal sanitari de la companyia qui administri les dosis. El fabricant automobilístic, que calcula que podria injectar unes 8.000 dosis diàries o 160.000 al mes, també ha ofert vacunar, en línia amb el pla de vacunació de Catalunya, tots els treballadors de SEAT i del Grup Volkswagen de la resta de l’Estat, així com als seus familiars, unes 50.000 persones aproximadament.





El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha agraït el compromís de Seat amb Catalunya, “amb iniciatives com la que presentem avui, i en altres ocasions, com quan va inventar un sistema de respiradors. Quan es tancaven els centres de producció, a Seat es mantenien oberts per produir-ne”. Aragonès ha qualificat que aquestes sinergies entre el sector públic i el privat permeten “aprofitar tots els actius del país”. Com, per exemple, que quan es va reprendre la producció a Martorell “es va posar en marxa tot la part de testeig als seus treballadors, que ha permès que els casos de contagi no afectessin a la comunitat, amb el traspàs d’informació amb el sistema sanitari de Catalunya”.





D’altra banda, el vicepresident ha destacat que amb l’acord d’avui la Generalitat demostra que s’augmenta el potencial de vacunació a Catalunya, tot i que “és fonamental poder disposar del major nombre de vacunes possible”. Aragonès ha afegit que “seguim posant sobre la taula la necessitat de poder accelerar aquest procés de vacunació. Les autoritats responsables a nivell de l’Estat i de la Unió Europea han de seguir treballant molt més intensament per poder disposar de més vacunes, i que els terminis no es dilatin”.





Per últim, Aragonès ha aprofitat la seva visita a la fàbrica de Seat per oferir tota la collaboració del Govern de la Generalitat als “grans projectes transformadors que SEAT té entre mans, i en els què el Govern de Catalunya ens volem implicar al màxim”. El vicepresident ha argumentat que la transició cap el vehicle elèctric i la transformació de la mobilitat obliga a repensar com ens comportem com a societat. I en aquest procés “el Govern s’hi ha d’implicar, a través dels fons europeus. Ens posem al servei del teixit productiu per aportar tot el suport i acompanyament en aquests projectes”.





Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha agraït a SEAT aquesta collaboració amb la Generalitat i ha subratllat que “aquest acord és una mostra més que la vacunació és una estratègia, una prioritat de país, que necessita la implicació de tothom”. Vergés ha remarcat que “Seat té la capacitat, les ganes i la formació per poder-ho fer i donar aquest servei més enllà de la pròpia empresa”. “Aquesta pandèmia va de solidaritat, de com ens ajudem entre tots”, ha dit Vergés.





Per últim, el president de SEAT, Wayne Griffiths, ha destacat que “l'arribada de les vacunes ens permet obrir una etapa d'optimisme. Creiem que la prevenció i les vacunes són la resposta per superar aquesta pandèmia, i reactivar ràpidament tota l'activitat social i econòmica". I en aquest sentit, ha indicat que “volem liderar la recuperació econòmica de Catalunya i els serveis sanitaris tindran un paper clau. Avui estem molt orgullosos de poder anunciar que SEAT oferirà els seus recursos sanitaris per ajudar a vacunar la població contra la Covid-19”.



‘Motor homes’ mòbils vacunant arreu del paísEn el marc de l'acord assolit amb la Generalitat, SEAT també s'ha compromès a ajudar en la distribució i administració de la vacuna a diferents punts del territori arreu de Catalunya, de cara a contribuir a estendre la immunització al màxim nombre de persones el més aviat possible.





Així, la companyia desplaçarà a aquestes localitats alguns ‘Motor home de CUPRA’, vehicles que utilitzen els pilots durant les competicions esportives i que s'han adaptat per a ús sanitari. En el mateix vehicle, el personal de salut de SEAT subministrarà la vacuna als residents de diferents poblacions arreu del país, en coordinació amb les autoritats de Salut.