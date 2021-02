Un sòlid Barça ha aconseguit aquest dissabte un providencial triomf a la Lliga a l'Estadi Ramón Sánchez Pizjuán sevillà (0-2) abans d'intentar remuntar al mateix Sevilla el proper dimecres 3 de març per accedir a la finalíssima de la Copa del Rei.





En un moment molt necessari de la temporada i després de massa decepcions, l'equip de Koeman ha exhibit molt bones sensacions demostrant que no està disposat a dimitir de la Lliga (provisionalment se situa en segona plaça a l'espera del Reial Madrid-Reial Societat de dilluns) i que està molt viu per lluitar per remuntar, també contra el quadre de Lopetegui, el 0 a 2 en contra de l'anada de semifinal copera.





Ousmane Dembélé, al minut 30 (el seu primer gol en deu partits) després d'una passada en profunditat de Messi i el capità argentí en el 86 (dinovena diana a la Lliga i 24 del curs) han segellat una victòria de gran valor davant un Sevilla sempre temible, sobretot en el seu Estadi.





El Barça es reenganxa a la Lliga en vigílies d'intentar segellar bitllet per a la final de Copa Foto: Miguel Ruiz @fcbarcelona_cat





Amb el seu valuós gol, Dembélé es converteix en el tercer màxim golejador francès de la història del Barça amb 26 gols pels 49 d'Henry i 27 de Griezmann. Leo, per la seva banda, torna a somriure acompanyat de joves valors que estan donant un cop de peu a la porta per ser molt importants.





A l'esplèndida temporada del defensa uruguaià, Ronald Araujo (que ha deixat lesionat, com Pedri González, el terreny de joc) cal sumar les aportacions d'Óscar Mingueza, en defensa, i del migcampista Ilaix Moriba.





El Barça s'enfila a la segona posició de la Lliga (amb 53 punts) per darrere de l'Atlètico de Diego Pablo Simeone (amb 55 abans de visitar l'Estadi del Vila-real) i per davant de Reial Madrid (52) que rep la Reial Societat dilluns.





L'equip blaugrana es rearma moralment per intentar remuntar dimecres al Sevilla els dos gols de desavantatge de l'anada de la semifinal de Copa per accedir a la finalíssima del 17 d'abril a l'Estadi de la Cartuja de la capital sevillana.





Poques vegades, aixecar el trofeu del KO tindria tanta importància per al Barça. Seria el seu 31è entorxat.