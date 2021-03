Dues illes separades per només cinc quilòmetres tenen una diferència horària de 21 hores

Les illes Diomede estan separades per la línia internacional de canvi de data que passa per l'Oceà Pacífic i marca el límit entre un dia calendari i el següent. Per això, l'illa de Big Diomede està gairebé un dia per davant de la seva veïna Little Diomede tot i estar una a una el costat de l'altra en l'estret de Bering, entre Alaska continental i Sibèria.









Big Diomede es troba al costat rus, mentre que Little Diomede és al costat nord-americà. El pont de gel que es forma entre les dues illes a l'hivern permet, encara que sigui il·legal, recórrer la curta distància que les separa i viatjar literalment en el temps. També vol dir que, en teoria, és possible caminar des de Rússia als EE. UU. I el viatge també es pot fer en veler, caiac o nedant.





El sorprenent fet es va destacar en un vídeo de TikTok que mostra alguns dels llocs inusuals de la Terra. En el clip, una veu en off diu: "Hi ha alguns llocs estranys al món, com les illes Diomede. Tenen una diferència horària de 21 hores tot i que estan a només cinc quilòmetres de distància".





Els usuaris van reaccionar al vídeo amb comentaris irònics: "Imagina treballar en les dues illes. Podries fer dos torns de vuit hores al mateix dia". Una segona persona va dir: "Podries estar en una illa en Any Nou i retrocedir un any". Mentre que un altre va respondre "Doble Cap d'Any, imagina la ressaca".





Les illes porten el nom del grec Sant Diomede. Van ser descoberts pel navegant rus-danès Vitus Bering el 16 d'agost de 1728. Els nadius encara viuen a Little Diomede, que té una població del voltant de 110 persones.





En Big Diomede, el govern soviètic va traslladar a la seva població indígena a Rússia continental i l'illa només està habitada per unitats militars. Els que vivien al costat rus van ser reassentats per la força a Sibèria després de l'inici de la Guerra Freda fa més de 70 anys i la frontera va ser tancada.