El TSJC rebutja convalidar l’acord assolit amb l’empresa pel 85% de la plantilla d’Acciona a Nissan

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denegat la homologació de l'acord assolit entre l'empresa i les seccions sindicals d'UGT, CSIF i USOC, les dues darreres assessorades per Collectiu Ronda, que van subscriure 440 treballadors i treballadores d'Acciona Facility Services i Acciona Multiservicios, el 85% de la plantilla ocupada per l'operador logístic a Nissan.

En el seu auto, el TSJC allega que la convalidació de l'acord lesionaria els drets de les seccions sindicals de CCOO i CGT, representades al comitè d'empresa, que van presentar allegacions contra l'homologació.









Planta de Nissan (EP)





L'acord avalat per una amplíssima majoria de la plantilla contenia el compromís de participar en el procés de reindustrialització i optar als llocs de treball que es pugin generar entre els operadors logístics amb l'arribada d'un nou inversor, la creació d'un fons per finançar un pla específic de formació i indemnitzacions de com a mínim 50 dies de salari per any treballat sense topalls per antiguitat.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) insta les parts en conflicte a celebrar el proper 18 de març el judici que ha de resoldre les demandes presentades per les diferents seccions sindicals del comitè d'empresa d'Acciona a Nissan contra l'acomiadament collectiu executat per l'operador logístic el passat mes d'agost. En aquella ocasió, el període consultes va finalitzar sense acord i l'empresa va optar per l'extinció dels contractes de les 560 persones ocupades per Acciona a les instal·lacions de la multinacional japonesa.





En un auto traslladat avui mateix a les parts, el TSJC denega la homologació de l'acord assolit el passat mes de desembre entre les seccions sindicals d'UGT, CSIF i USOC amb la direcció d'Acciona aconseguit després que l'empresa instés a prosseguir les negociacions per evitar la definitiva judicialització del conflicte. Aquest acord va ser subscrit i rubricat per 440 treballadors i treballadores d'Acciona Facility Services i Acciona Multiservicios, el 85% de la plantilla, en considerar que satisfeia la pràctica totalitat de les demandes traslladades a l'empresa com a condició per desistir de la via judicial. Entre les condicions acordades està la participació de la plantilla en el procés per a la futura reindustrialització de la planta de Nissan amb l'opció d'ocupar els llocs de treball que es puguin generar entre els operadors logístics i la creació d'un fons de formació específic dotat amb 100.000 euros de pressupost. Pel que fa al capítol indemnitzatori, l'acord preveu una indemnització de 50 dies de salari per any treballat sense topalls en funció de l'antiguitat per a les persones que acceptin voluntàriament un nou lloc de treball amb garanties d'estabilitat derivat del procés de reindustrialització. En cas que finalitzat 2021 no hagi aparegut aquesta opció laboral o que la persona no l'hagi considerat adient, als 50 dies d'indemnització per any treballat se li sumarà una quantitat lineal de 300 euros per any d'antiguitat. D'altra banda, els integrants de la plantilla que no vulguin optar a un d'aquests llocs de treball percebrien de forma immediata una indemnització de 52 dies de salari per any treballat, també sense topalls per antiguitat, però en aquest cas, sense el pagament lineal abans esmentat.





Contra aquest acord, les seccions sindicals de CCOO i CGT representades al comitè d'empresa van presentar les al·legacions que el TSJC recull en el seu auto, argumentant que l'acord transaccional no pot ser avalat pel fet de «no estar subscrit per totes les parts intervinents» i, per tant, «lesiona els interessos» de les pròpies seccions sindicals.





Josep Pérez, advocat de Col·lectiu Ronda que ha assessorat a bona part de la plantilla en el decurs d'aquest conflicte ha expressat la seva «profunda decepció» per la decisió del TSJC de no atorgar el seu aval a un acord que ha estat aprovat per un 85% de la plantilla i que podia haver estat homologat «sense interferir en absolut en el dret de les seccions sindicals que no han volgut participar en el seu assoliment a mantenir la via judicial i instar la nullitat de l'acomiadament col·lectiu».





L'advocat considera que « és factible aconseguir la nullitat de l'acomiadament collectiu» però recorda que davant l'anunci per part de Nissan del definitiu tancament de la seva planta i la resolució anticipada del contracte que mantenia amb Acciona «aquesta nullitat no garanteix majors indemnitzacions a la plantilla ni, sobretot, la possibilitat de conservar un lloc de treball, que és la principal motivació que ens ha mantinguts oberts al diàleg i a la negociació. Al nostre criteri, creiem que les conseqüències d'una futura sentència, fins i tot en cas d'apreciar la nullitat de l'acomiadament col·lectiu, no seran tan positives pels treballadors i treballadores com ho són els termes de l'acord».





A criteri del lletrat de Col·lectiu Ronda, «és decebedor que no es vulgui homologar un acord que ha rebut el suport d'una immensa majoria de les persones afectades i que al marge de sigles i interessos, són -o haurien de ser- les úniques protagonistes de la decisió, de la mateixa forma que també són les úniques víctimes. L'acord recull per part d'Acciona les peticions que se li van traslladar en termes d'indemnització i ofereix garanties reals i tangibles de participar en el futur procés de reindustrialització de la planta. Justament les dues coses que la plantilla d'Acciona i de la resta de les subcontractes que operen a Nissan han vingut reclamant d'ençà que es pretengués posar punt i final al conflicte laboral relacionat amb el tancament de Nissan mitjançant un acord avalat per les administracions i les grans centrals sindicals on no es va dedicar ni una sola línia a garantir els drets mínims del personal subcontractat».





«Si hem de celebrar el judici, ho farem i defensarem a una plantilla que ha estat exemple de lluita i compromís en defensa dels seus llocs de treball -conclou l'advocat- però fins aleshores no defallirem i estudiarem totes les opcions que la legislació ofereixi per fer respectar la voluntat majoritària de la plantilla i impedir que una minoria obligui la resta a acatar els seus plantejaments i acudir a un judici que van optar per evitar».