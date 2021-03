Troben una misteriosa bèstia marina de més de set metres de llarg en una platja de Gal·les

Una misteriosa bèstia marina que mesura més de 7 metres de llarg, pesa aproximadament quatre tones i no té rostre serà investigada per científics en un intent per descobrir la seva veritable identitat. La colossal criatura va ser trobada en Broad Haven South Beach a Pembrokeshire, Gal·les, la setmana passada i reportada al Programa d'Investigació de Varaments de cetacis del Regne Unit (CSIP).





Marina Environmental Monitoring via Pen News







Amb les restes ja en descomposició, els experts no van poder fer una identificació ferma i ara s'ha d'enviar una mostra de la bèstia marina per la seva anàlisi. Matthew Westfield, el coordinador d'avaraments del CSIP per a Gal·les, va dir: "És molt difícil dir amb certesa què és perquè està molt descompost. Va morir al mar i havia estat mort durant un temps abans que arribés a la platja, de manera que hauria arribat amb una de les marees altes "





A les imatges de l'escena, les restes es veuen com una closca grisa, fibrosa en alguns llocs i amb elements ossis sortint en d'altres. No es destaca cap característica òbvia de la biologia de la criatura, amb el cap aparentment desapareguda i sense extremitats aparents. Westfield va identificar una columna vertebral que mesura més de set metres de llarg, encara que la veritable escala de l'animal és incerta.





"Inicialment vam pensar que havia de ser una balena, però quan vam arribar allà i li vam fer un examen, va quedar clar que definitivament no ho era. La pista inicial va ser l'olor a peix podrit. Els peixos en descomposició fan olor diferent a les balenes en descomposició ", expliquen els experts





"Després ens acostem i fem una ullada a l'estructura òssia que va indicar que definitivament no era una balena i que anava a ser una espècie de peix". Westfield ara creu que les restes són d'un tauró pelegrí, però encara no pot estar segur. "No podríem dir 100% perquè podria haver-hi altres espècies, fins i tot el tauró balena, que en realitat és una mica més gran, però podria haver estat un juvenil", assegura.





Pel que fa a què va matar la bèstia marina, és probable que mai se sàpiga Matthew assenyala que "és completament impossible dir quina va ser la causa de la mort. Pot ser qualsevol cosa, des de la seva edat, fins a la captura incidental, fins a lesions o qualsevol una altra cosa ", sentencia.