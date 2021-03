L'empresariat exhibeix unitat en la seva "revolta" exigint "oxígen" al Govern i a l'Executiu espanyol

Les patronals Foment del Trebal l i Pimec liderades per Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete han impulsat aquest dijous, a l'Estació de l'Nord de Barcelona, un històric acte que ha reunit a més de 250 organitzacions del món econòmic i social ( "que representen prop de l' 90% de l'PIB català ia unes 400.000 empreses que donem feina a més de 2,3 milions de famílies "segons recalca Sánchez Llibre) en què han reclamat" oxigen "en un context de restriccions agreujat per un vandalisme que arruïna les" marques Barcelona i Catalunya ".





Sota el lema "Ja n'hi ha prou, centrem-nos en la recuperació", una representació al més alt nivell del món econòmic i social ha exigit fermesa contra la violència als carrers de Barcelona "que arruïna el nostre prestigi", la fi el de la interinitat de Govern català, un paquet d'ajudes directes de l'Executiu central a empreses, autònoms i sectors afectats per la dramàtica pandèmia i la conjuntura i un autèntic "pacte de país" entre formacions polítiques i entitats de la societat civil.





L'empresariat exhibeix "múscul" en la seva "revolta" exigint solucions a la Generalitat i a l'Executiu espanyol. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha liderat l'acte





El conclave ha condemnat amb duresa els actes vandàlics sense precedents de les últimes dates exigint responsabilitat política a el Govern de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona davant la manca de suport als cossos de seguretat





Les entitats denuncien que "la violència i les imatges que s'han ofert a el món comprometen el futur de Barcelona i de Catalunya. No només afecten amb greus i importantíssims danys a la propietat pública i privada sinó que són el pitjor reclam per a les inversions estrangeres i perjudiquen l'economia catalana, especialment afectada per la crisi sanitària i social derivada de la pandèmia, provocant greus repercussions per a la recuperació de el teixit comercial i empresarial ".





A l'acte s'ha unit, in extremis, encara que sense aplaudir les intervencions de Sánchez Llibre i Cañete com sí ho ha fet la práctica totalitat de l'auditori, la presidenta en funcions de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, que governa una institució , en l'actualitat, de marcat signe independentista. Helena Massot, de Femcat, un altre lobby empresarial proper a l'independentisme ha participat també en la "cimera" empresarial.





L'acte de "autoafirmació" del que representa la societat catalana en paraules de Sánchez Llibre, ha posat en valor "el pes dels empresaris i la societat civil davant els futurs governants de Catalunya, perquè tinguin en consideració que han de manar per a tots els catalans centrant-se, ara més que mai, en la recuperació econòmica ",





Nombroses associacions i líders empresarials han mostrat el seu suport als Mossos i a les forces de l'ordre. Ha estat el cas, en declaracions a Catalunyapress, del president de l'icònic Saló de l'Automòbil, exdelegat de el Consorci de la Zona Franca de Barcelon i vicepresident primer de Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, per a qui és el moment de proclamar que "Ja n'hi ha prou del desastre en què s'ha convertit Barcelon a, una ciutat que era un eixemple mundial i un model a seguir. Demanem ajuda a Govern de Catalunya i de Barcelona per canviar això. Sense la seva complicitat és molt difícil".





En una línia similar, el president de la patronal CECOT, Antoni Abad, ha emfatitzat a aquest diari que "ens havíem acreditat, davant del món, per saber protestar amb pacifisme i, per tant, no partim de zero sinó d'una cota alta. Ara ens hem perjudicat moltíssim reputacionalment. Ha afectat directament el futur de molts sectors. Necessitem revertir urgentment la situació i reclamar a Govern central ajudes directes per reactivarnos ".





També a Catalunyapres s, en aquest cas el president de FECAVEM (Federació Catalana d'Automoció), Jaume Roura ha jutjat que "els governants han de ser conscients que per recuperar la salut de la persones es requereix economia i per recuperar l'economia s'ha d'enfortir el teixit empresarial. Som els que generem llocs de treball i claus per donar la volta a una situació inesperada per a tothom ".









En el desenvolupament de l'acte, el president de la patronal de Pimec, Antonio Cañete, ha assenyalat que ja n'hi ha prou que es tanquin activitats econòmiques amb mesures "arbitràries i sense sensibilitat econòmica".



També ha destacat que el Govern de la Generalitat s'ha de centrar en treballar en uns pressupostos amb sensibilitat econòmica i empresarial per a salvar a aquells que avui dia generen ocupació i paguen els impostos.



Per part seva, el president de l'associació Barcelona Oberta, Gabriel Jané, ha expressat l'"esgotament" del teixit empresarial català després dels esforços realitzats durant els últims 10 anys per a recuperar-se de la crisi financera, a la qual ara se suma la del coronavirus.



També han intervingut en la lectura del manifest amb els mateixos objectius el president de Pimec Comerç, Alejandro Goñí; el president de la Comissió de Competitivitat Comercial de Foment del Treball, Roger Gaspa; la representant del sector TIC i vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón; i la presidenta de Femcat, Elena Massot.



S'han sumat la secretària de la Junta Directiva del Cercle d'Economia, Camí Quiroga; la presidenta de Pimec Turisme, Isabel, Galobardas; el president de ConfeCat, Santiago García-Nieto; el director del Gremi de Restauració de Barcelona en Pimec, Roger Pallarols; el president de 22@NetworkBCN, Enric Urreta; el president de Turisme Barcelona, Eduard Torras; el president de la UFEC, Gerard Esteva; i la directora de cinema, Rosa Vergés.