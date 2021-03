El vaixell que ha paralitzat el canal de Suez va dibuixar un penis gegant abans de quedar-se encallat

Vesselfinder





La realitat supera la ficció massa vegades. L'analista de seguretat informàtica John Scott-Railon va descriure la trajectòria que havia seguit el vaixell Ever Given, que ha bloquejat el canal de Suez, on es mou el 10% de el comerç internacional. La seva explicació només podia començar d'una forma: "Oh no".





El vaixell, abans de quedar-encallat, va seguir una trajectòria que, com a mínim, es pot qualificar de curiosa: va dibuixar un penis. "La infal·lible punteria de la mala sort va acompanyar a l'Ever Given des que va partir de l'ancoratge assignat i es va endinsar al Canal", ha explicat Scott-Railon.









L'Autoritat de Canal de Suez d'Egipte (SCA) ha suspès temporalment la navegació a través d'una de les rutes marítimes més transitades del món fins que el vaixell portacontenidors MV Ever Given en terra sigui reflotat.





L'anunci de dijous s'ha produït després que la marea baixa frenés els esforços per desallotjar l'enorme vaixell que ha ofegat el trànsit en les dues direccions al llarg de la cadena i ha creat un dels pitjors embussos de transport vist en anys.