Després regalar-li una prova d'ADN a la seva núvia, descobreix que són cosins

Matilda volia saber més sobre la seva història familiar, així que, de regal d'aniversari, el seu xicot li va donar un kit per anàlisi d'ADN per ajudar-la. Aprofitant el moment, ell també va adquirir un test per ell mateix, però, la història no va acabar com esperaven.





Matilda és una usuària de TikTok que esperava conèixer més sobre la seva història familiar. Aquest desig la va portar a trencar la seva pròpia relació amorosa doncs va descobrir que el seu nuvi (ara exnòvio) és el seu familiar.





Quan Matilda va rebre la llista dels seus possibles familiars, va començar a rastrejar a cadascun. La mala notícia va ser que en el llistat es trobés el nom del seu nòvio, que va resultar ser el seu cosí.





La pàgina web del test se'ls va notificar que els ja exnòvios són primers tercers, és a dir, comparteixen els mateixos rebesavis. Tot va començar com un gran detall d'aniversari, però les coses no van acabar molt bé per a ells, i mai van imaginar que seria el final del que estaven construint.