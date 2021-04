VÍDEO: Una ovella ensorra un dron d'un cop de cap per protegir les seves cries

En una granja de Wrexham, a Gal·les, no disposen de gossos per realitzar tasques de pasturatge. D'aquesta manera, fan ús de drons per vigilar les ovelles i dirigir-les en zones en què no és fàcil accedir-hi.





Però pel que sembla, una de les ovelles no està massa contenta amb que els grangers facin servir aquests dispositius electrònics.





Tal com es veu en el vídeo publicat a TikTok per Ian Yan Jones, el dron persegueix a les ovelles i una d'elles, al sentir-se amenaçada i pensar que les seves cries estan en perill, decideix fer un salt i llençar l'aparell d'un cop de cap .