CCOO ofereix formació gratuïta al Consell Comarcal de l’Anoia sobre drets laborals del seu personal

El Sindicat Intercomarcal de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya al Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf ha interposat recurs contra l’aprovació d’unes bases d’un procés de selecció per no haver estat negociades amb el Comitè d’empresa tal i com obliga el Conveni col·lectiu d’aquesta administració.





Al mateix temps, els passat 20 d’abril les treballadores i treballadors del Consell, van fer una assemblea multitudinària davant les portes del Consell Comarcal, com a signe de protesta, davant l’actitud unilateral de la direcció.





Tant CCOO, com el comitè d’empresa i la plantilla del Consell Comarcal, estan cansats dels reiterats incompliments del conveni col·lectiu, així com de les normes (d’àmbit estatal i català) sobre el dret a la negociació col·lectiva dels sindicats i de la representació legal de les persones treballadores. I que estan afectant, desmesuradament, els drets laborals de la plantilla d’aquest ens públic.





Els acords que pren l’òrgan de govern del Consell Comarcal de l’Anoia, mostren un total desconeixement d’aquest dret constitucional, per la qual cosa CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf s’ha decidit a oferir formació gratuïta per a la institució, pel personal polític i pel seu personal tècnic.





Tal i com recull el text del recurs presentat: “Ho diem des de l’absoluta sinceritat i no voldríem que s’interpretés com una manca de respecte a la institució del Consell i al seu personal tècnic, però sovint ens trobem en algunes empreses i administracions del sector públic, que és poc el coneixement que existeix en els àmbits directius i polítics sobre el dret de les treballadores i dels treballadors específics quant a representativitat i negociació collectiva en l’àmbit públic.

És per això que, de manera absolutament desinteressada, ens oferim a impartir sessions de formació o de debat amb els vostres tècnics i polítics sobre aquesta matèria. De segur que ens ajudaran a tots plegats a evitar conflictes”.





El Sindicat Intercomarcal de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya al Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, insisteix a reclamar del Consell Comarcal de l’Anoia que, com a Administració pública, ha de ser un exemple i mirall dels i de les ciutadanes de l’Anoia en el respecte als drets de tothom, també els del seu personal que, al cap i a la fi, són els autèntics actors en la prestació de serveis a la ciutadania.