Mil llars es queden sense Internet per culpa d'un grup de castors

Tumbler Ridge és un poble de Canadà que un dia, sense motiu aparent, es va quedar sense Internet. Ningú sabia que passava però, després d'unes hores investigant el subsòl, van descobrir els culpables: un grup de castors s'havia menjat els cables.





Els animals van accedir a sistema de fibra que va per sota de terra, el van mossegar i van acabar deixant sense Internet a tota la zona (on hi ha uns mil llars) durant 36 hores. Però no només va ser Internet, els castors també van atacar a el sistema de televisió, provocant talls constants i deixant als habitants de Tumbler Ridge totalment incomunicats.





Castor - UNSPLASH





Els responsables de la companyia, després de moltes investigacions es van desplaçar a el lloc i van localitzar una presa a la que hi havia alguna cosa estranya. Un forat enorme fet per castors es submergia des del rierol fins a una profunditat de cent metres on sembla que es van topar amb la fibra òptica i van decidir donar-li unes mossegadetes.





"Els castors van mossegar el conducte i van arribar a la fibra, trencant el cable", han afirmat des de l'empresa. El servei es va restablir després de llargs treballs de recuperació de la línia i encara no han dilucidat què és el que va portar als castors a mossegar aquests cables. Això sí, les investigacions apunten que els animals estan buscant materials per crear les seves cases i els va semblar bona idea agafar part d'aquests cables que van trobar.