Un granger desplaça la frontera entre Bèlgica i França per poder llaurar millor

Un agricultor de Erquelinnes, a Bèlgica, va moure una pedra de 150 quilograms per ampliar les seves terres i poder creuar amb el tractor. No obstant això, l'home no era conscient del que va fer amb la seva gesta: va desplaçar la frontera entre Bèlgica i França 2,29 metres.





La roca marcava el límit entre els dos països i, al moure-la, va engrandir el territori belga, beneficiant al seu poble, i els va llevar part del territori als habitants del municipi francès Bousignies-sud-Roc.





Erquelinnes, a Bèlgica @ep





Segons expliquen els mitjans locals, l'agricultor va moure la pedra per fer més gran una mica el seu terreny. Altres mitjans expliquen que ho va fer per poder maniobrar millor amb el seu tractor.





Les autoritats belgues han explicat que es posaran en contacte amb el granger per demanar-li que torni a posar la pedra al seu lloc i evitar que Brussel·les incorri en un conflicte fronterer amb el país veí. Si es nega, haurà de respondre davant un tribunal penal, "però si mostra bones intencions no tindrà cap problema, solucionarem això de manera amistosa", ha declarat l'alcalde de Erquelinnes a el diari local Sudinfo.