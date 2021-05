Una gata s'escapa del veterinari i torna sola a casa, a 30 quilòmetres

Pixabay





Una dona australiana que viu amb el seu marit en Woodanilling va portar a la seva gata, Black Rat, al veterinari. Ho va fer després que aquesta donés a llum a una ventrada de gatets, per comprovar que tot estigués bé.





Així, la dona va recórrer 30 quilòmetres des de la seva granja fins al veterinari, que es troba a Katanning. Tot anava correctament fins que un camió va fer sonar la botzina i la gata es va espantar. Va saltar dels braços de la seva propietària, va sortir al carrer i va començar a córrer.





Kerry Wilhelm, la propietària de Black Rat, no va poder retenir-la i va pensar que havia perdut a la seva mascota, ja que aquesta mai havia estat sola per la ciutat. D'aquesta manera, tal com explica a ABC News, va posar un anunci a Facebook per intentar trobar-la amb l'ajuda de la resta de ciutadans.





Però la sorpresa va arribar quan, després de tres dies, Black Rat va arribar sola a la granja: havia hagut de recórrer 25 quilòmetres per carretera i 5 quilòmetres més fins arribar a la granja de Kerry i el seu marit. En l'enllaç de sota es poden veure fotos de Kerry i Black Rat.