Expulsen a una mare autista d'un parc d'atraccions perquè portava uns pantalons "massa curts"

Una mare autista ha explicat a través del seu compte de Facebook que va ser 'avergonyida per la policia' i 'amenaçada' per un administrador del parc per portar uns pantalons "massa curts" a Frontier City, un parc temàtic de Six Flags a Oklahoma City (EUA).





Bailey Breedlove, de Colorado, va compartir un vídeo de l'altercat amb una oficial de policia sobre els seus shorts 'massa curts' a Facebook i TikTok, on s'ha tornat viral, després de visitar el parc el 30 d'abril amb la seva filla de 11 anys, qui va acabar plorant per la situació.





"La meva experiència allà va ser traumàtica", va escriure la mare en la seva publicació, explicant que ella i la seva família van ser rebuts al parc sense cap problema fins unes hores més tard.









Breedlove va afirmar que la seva filla va ser "crida per un oficial de policia del parc". La mare també es va acostar i llavors la policia "la va agafar del braç" i li va dir que els seus pantalons eren "massa curts".





"No vaig cometre cap delicte i vaig procedir a caminar cap el meu xicot perquè sóc autista i em costa parlar amb els oficials", va relatar. Llavors, la policia la va perseguir cridant i demanant reforços: va aparèixer el gerent de parc i no va fer més que empitjorar la situació.





"Em van dir que havia d'anar a comprar pantalons curts nous", afirma Breedlove. També la van amenaçar amb detenir-la per violació de domicili i amb expulsar-la de parc. Finalment la noia va acabar cedint comprant uns pantalons nous perquè la seva família no perdés el dia de vacances.