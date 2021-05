Uns 700 treballadors de Nissan es manifesten a Barcelona per la reindustrialització

Uns 700 treballadors de Nissan, segons fonts municipals, han iniciat una manifestació a les 18.00 hores d'aquest dijous davant de la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, al centre de Barcelona, per reivindicar la reindustrialització de l'automobilística i mantenir el teixit industrial a Catalunya.





Petards a la manifestació - Europa Press





Els manifestants s'han concentrat amb botzines i xiulets i alçant cartells de 'Exigim un futur real', 'Som al carrer', 'No ens rendirem' i 'Nissan escolta bombers en lluita'.

La mobilització ha baixat per passeig de Gràcia i ha acabat davant de la seu de la Delegació de Govern a la capital catalana.





La petició de la plantilla és exigir la reindustrialització dels centres de treball afectats i, al seu torn, trobar la "millor" alternativa al tancament de Nissan, donant també solucions a proveïdors i empreses subcontractades.





La manifestació ha estat convocada pels comitès d'empresa de Nissan - UGT, CCOO, CGT i Sigen-USOC--, els que han demanat una solució "urgent" davant la data prevista per al tancament de les plantes de Zona Franca , Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca (Barcelona), el proper 31 de desembre.





Aquesta protesta arriba després de diverses reunions de la taula de reindustrialització, on els representants dels treballadors van assegurar que "no es van produir grans avenços".





Al principi de la protesta, els manifestants han començat la marxa amb una traca de petards i a les 18.30 hores han començat a caminar encapçalats per una pancarta amb el lema 'No ens anem a rendir', botzina i xiulets.





Aturen part de Passeig de Gràcia





Durant la marxa, s'han anat parant pel passeig de Gràcia per cridar 'Barcelona escolta, Nissan està en lluita' i 'Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra'.





A l'arribar davant de la Delegació de Govern a Barcelona, els manifestants han col·locat una nova traca de petards a les portes de l'edifici i han donat per finalitzada la mobilització amb la lectura d'un manifest a les 19.30 hores.





Els sindicats demanen celeritat





El secretari general de Sigen-Usoc, Miguel Ruiz, ha manifestat en declaracions a Europa Press que aquesta protesta és un "toc d'atenció" perquè les administracions busquin la millor solució per a un recanvi industrial per a Nissan.





Ruiz ha criticat que "no veuen una aposta clara" per part de les administracions i ha dit que no descarten més mobilitzacions si la situació ho requereix.





El secretari general de CCOO a Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha manifestat en declaracions a Europa Press que ara mateix "no veuen un projecte important" que pugui garantir tots els llocs de treball. "No pararem de fer el que sigui per buscar el millor projecte industrial", ha comentat Ruiz.