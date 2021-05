Romea: òpera (de Rossini) més enllà del Liceu

Amb el sonor acrònim BROF, que significa "Barcelona Rossini Opera Festival", tindrà lloc al Teatre Romea del carrer Hospital, entre el 8 i el 20 de juny, un conjunt de representacions i activitats que giraran al voltant de l'obra d'aquest conegut músic italià. El projecte és una iniciativa de "Amics de l'Òpera de Sarrià" que es desplaça ara des d'aquest barri perifèric a centre de la ciutat amb una ambició de continuïtat i el desig de donar oportunitat a les veus joves que surten dels conservatoris i escoles .









Els organitzadors tracten, a més, de rescatar obres curtes, un gènere líric paral·lel a l'òpera gran però que els coliseus tradicionals programen amb dificultat perquè exigeixen cobrir el temps de qualsevol funció amb, al menys, dos títols, el que sempre resulta complicat. Aquest tipus d'òperes, no per breus necessàriament menors, solen, com és el cas dels dos títols escollits per a aquest primer festival, optar per una temàtica bufa i divertida. Així a "L'occasione fa il ladro" es juga amb l'equívoc sorgit arran del canvi accidental que es produeix en una posada entre les maletes de diferent propietari, mentre que a "La scala di bolet" hi ha una relació amorosa a quatre bandes amb un to no gaire allunyat del vodevilesc.





Hi haurà, a més, una conferència de Ramon Gener sobre l'evolució de l'òpera bufa (8 de juny, 20'00 hores), un col·loqui al voltant de "Rossini in viva voce" amb participació d'Eduard Giménez, Dalmau González i Raúl Giménez, moderats per Javier Pérez Senz (1r de juny, 18-00 hores), el recital "Rossiniana" amb Serena Sáenz, Carles Pachón i Anna Crexells (11 de juny, 20'00 hores) i un taller sobre l'òpera bufa de Rossini a càrrec de Xevi Dorca (17 de juny, 10'00 / 1330 i 17 / 18'30 hores).









El BORF es va presentar al vestíbul del Romea amb la presència dels directors artístic, musical d'escena de festival, Raúl Giménez, Assunto Nese i Anna Ponces, respectivament, acompanyats pel del propi teatre, Josep Maria Pou, que va recordar el reiterat desig d'aquest local d'esdevenir una prolongació del Liceu, aspiració sobre les que s'havien mantingut converses que no han fructificat.