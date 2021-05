VÍDEO. Els viatges en zepelí tornaran a Barcelona el 2025

L'hidrogen és barat, es pot crear fent servir energies renovables i té millor capacitat de sustentació (entre un 6 i un 8% més que l'heli), però té un problema: és inflamable. Això no passa amb l'heli, que per tant és l'alternativa més segura.

Per Prentice el problema amb l'hidrogen no és tal: la tecnologia actual pot prevenir explosions perquè la ignició només passa amb concentracions d'hidrogen més grans que el 4% que és molt difícil que es produeixin. De fet compara la situació amb la de la gasolina, que s'incendia en concentracions de l'1% i que per tant és "molt més perillosa que l'hidrogen".

Per a altres, però, el risc no compensa. És el cas de el doctor Robert Boyd, responsable del programa de Aeronaus Híbrides de Lockheed Martin Aeronautics. "L'hidrogen no dóna molta més sustentació", afirma, "així que compensa realment anar d'una cosa que és totalment segur i inert a una cosa que és inflamable?".





Aquí Boyd no sembla tan preocupat pels problemes inherents a l'heli, que també hi són. Entre ells hi ha el de que a diferència de l'hidrogen les reserves podrien esgotar més d'hora que tard: alguns experts estimen que ens quedarem sense heli en els propers 20 anys. Això podria ser un desastre per exemple per als hispitales, els escàners d'imatges per ressonància magnètica (MRI) es refrigeren amb heli líquid.





Les alternatives estan per tant aquí, i sembla que els dirigibles podrien tenir un paper destacat en el transport de mercaderies en el futur. El pla de certificació establert per Lockheed Martin ja ha estat aprovat per la FAA , el que fa que segons els experts en dos o tres anys puguem començar a tornar a veure dirigibles al cel.





Potser no per a transport de passatgers, però per descomptat podrien convertir-se en una alternativa molt cridanera per a transport de mercaderies -alguns van imaginar a Amazon usant aquest mitjà de transport- a gran escala. Experiments recents com el de l'Airlander 10 mostren que aquest camí, encara que no estigui sent fàcil, és possible.