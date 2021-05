Un miler de treballadors de Nissan protesta a la Zona Franca a l'any d'anunciar el seu tancament

Un miler de treballadors de Nissan --segons la Guàrdia Urbana de Barcelona-- han protestat aquest divendres davant les portes de la planta de l'automobilística a la Zona Franca de Barcelona el dia que es compleix un any de l'anunci de tancament de les seves tres fàbriques a la província.





Manifestació dels treballadors de Nissan (EP)





Els comitès d'empresa de Nissan --UGT, CCOO, CGT i Sigen-USOC-- han convocat la concentració per reivindicar novament la reindustrialització de l'automobilística i la seva absorció en el teixit industrial de Catalunya.





La mobilització s'emmarca en una aturada de producció de dues hores aquest mateix divendres a les tres plantes de Nissan afectades pel tancament a Barcelona, la de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca (Barcelona).





Els manifestants s'han concentrat a les 10:30 hores al pàrquing de pintures, en el primer accés de la planta del carrer 3, després han tallat el trànsit i s'han mobilitzat fins a l'entrada principal.





Un cop aquí, s'han reunit en assemblea al voltant de les 11:00 hores, on el comitè d'empresa ha demanat celeritat en la proposta de projectes de reindustrialització.





CREMA DE PNEUMÀTICS

Durant la seva intervenció, han començat a cremar pneumàtics davant les portes de l'empresa, han llançat petards i han tallat la Ronda Litoral de Barcelona a l'alçada de la Zona Franca, en ambdós sentits, fins a les 11:45 hores, quan ha finalitzat la protesta.





També s'han pogut veure cartells amb lemes com 'No ens rendirem. Lluitarem per un futur ',' bombers ignorats i sense futur 'i els manifestants han cantat proclames com' Barcelona escolta, Nissan està en lluita '.





Els sindicats han alertat que les mobilitzacions i la "lluita" de la plantilla per garantir els llocs de treball seguirà fins que les administracions trobin una solució.





DEMANEN UNA REUNIÓ AMB TORRENT

El secretari general de Sigen-Usoc, Miguel Ruiz, ha manifestat en declaracions als mitjans que el tancament comportarà la finalitat de més 2.500 llocs de treball directes i prop de 25.000 indirectes.





Ruiz ha instat el nou conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, a tenir una reunió per trobar una solució.





El secretari general de CCOO a Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha comentat en declaracions als mitjans que no veuen "clars" els projectes presentats fins al moment perquè són mitjans i ha dubtat que puguin donar feina a la totalitat dels empleats de Nissan.





Boiza ha dit que s'han marcat el mes d'agost com a data límit amb un projecte definit i ha destacat que aquests deuen ser o fabricar bateries o automòbils vinculats a les noves energies, sobretot elèctriques.