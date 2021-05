Jutgen un ancià alemany per amagar un tanc nazi al soterrani de casa

Presó de Kiel @ep





Un tribunal alemany ha començat aquest divendres al judici contra un home de 84 anys acusat d'albergar un arsenal del règim nazi al soterrani de casa de Kiel (al nord de país), inclosos un tanc Panzer de 40 tones i un canó antiaeri.





L'arsenal va ser descobert en 2015 mentre la policia buscava una remesa d'objectes de l'era desapareguts, entre ells una estàtua de bronze que l'acusat tenia al seu domicili.





A més del Panzer i el canó, la Policia va intervenir desenes de pistoles, fusells d'assalt i més de 1.000 bales.





Van ser necessaris més d'una vintena de militars per treure el tanc de soterrani de la propietat de l'individu, que va assegurar que s'havia limitat a comprar el tanc al Regne Unit i que era "una ferralla".





No obstant això, el fiscal del cas, Thorsten Wolke, ha explicat que el tanc va ser restaurat per l'acusat, el que significaria una violació de la Llei de Control d'Armes de Guerra i altres delictes relacionats amb armes; una infracció que és castigada amb un mínim d'un any i un màxim de cinc anys de presó.





Els experts del tribunal creuen que només el canó antiaeri pot ser considerat com una arma de guerra i que cap de les altres armes confiscades funcionen.